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Итоги 18 сентября: Крушение Ил-20, Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию

Смотрите фото (3)
Главные новости 18 сентября
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Верховная Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира. В Сирии разбился российский военный самолет Ил-20. Парламент проголосовал за увеличение состава ЦИК. Такими были главные новости 18 сентября в Украине и мире.

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Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Верховная Рада Украины обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету и предложила кандидатуру украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

За соответствующее решение проголосовали 245 народных избранников.

"Исходя из того, что Олег Сенцов течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира",– говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету. Теперь Нобелевский комитет должен рассмотреть это обращение, поскольку Верховная Рада Украины является государственным органом власти. Именно поэтому, по правилам Нобелевской премии, украинский парламент имеет право номинировать людей на эту награду.

Смотрите видео: цитаты украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова:

В Сирии сбили российский самолет

В Сирии в ночь на 18 сентября пропал российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими на борту. Вскоре стало известно, что он был сбит сирийскими ПВО. В России заявили, что инцидент произошел по вине Израиля и пообещали ответные действия.

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Также в российском оборонном ведомстве отметили, что израильская сторона не предупреждала Россию о подготовке ударов по Сирии. В свою очередь, Израиль полностью возлагает ответственность за сбитый российский самолет ИЛ-20 на армию президента Сирии Башара Асада.

Вооруженные силы Израиля также считают, что к инциденту причастен Иран и террористическая организация Хезболла.

Верховная Рада увеличила численность членов ЦИК

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №9090 О внесении изменения в статью 6 закона О Центральной избирательной комиссии.

За принятие законопроекта проголосовали 236 народных депутатов. Он предусматривает увеличение численности членов Центризбиркома с 15 до 17 человек.

Украинские ракеты Оскол прошли очередной этап испытаний

Украинские реактивные снаряды РС-80 Оскол успешно прошли очередной этап государственных испытаний, полностью подтвердив свое соответствие заявленным характеристикам.

Украинцев стало меньше

По данным Государственной службы статистики численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тысячи лиц.

По состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 миллиона человек.

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