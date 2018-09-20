Итоги 19 сентября: венгерские паспорта, конфликт САП и НАБУ, Львовский форум

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Имущество министра Омеляна арестовали

Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении. Пресс-секретарь суда Яна Квитченко сказала, что в суд поступило 2 ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе – частично. На уточняющий вопрос, оба ли ходатайства касались ареста имущества Омеляна, пресс-секретарь суда дала утвердительный ответ.

Владимир Омелян назвал действия относительно обвинений в его сторону "абсурдом" и сообщил, что еще не видел никаких документов относительно ареста его имущества.

Конфликт НАБУ и САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его водителя избил спецназ Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, представители НАБУ пытались забрать микроавтобус, принадлежащий САП.

Конфликт возник во дворе возле отделения Охматдета, откуда, по утверждению САП, сотрудники НАБУ прокладывали кабель для прослушивания Холодницкого. Такой кабель Управление госохраны выявило 19 сентября.

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Сам Холодницкий впоследствии прокомментировал конфликт между САП и Антикоррупционным бюро, обвинив главу НАБУ Артема Сытника в политических играх.

В Украине разгорелся скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье

В венгерском консульстве в Берегово граждане Украины получают венгерские паспорта в обмен на присягу верности Венгрии. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями –не сообщать о получении документов украинской власти.

Глава МИД Павел Климкин пообещал встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН с венгерским коллегой и поговорить с ним о выдаче венгерских паспортов украинцам на Закарпатье. Министр допустил высылку консула Венгрии.

Во Львове стартовал юбилейный 25-й Форум издателей

Во Львове начался Форум издателей – самое ожидаемое событие года для всех книгоманов. В этом году крупнейшая книжная ярмарка продлится с 19 по 23 сентября. Для того, чтобы вы не растерялись среди книжного хаоса, мы подготовили перечень самых ожидаемых новинок от украинских издательств.

Кроме того, в течение 5 дней можно будет посетить около тысячи культурных и образовательных мероприятий и пообщаться с авторами. Чтобы не потеряться среди всего многообразия – ознакомьтесь с программой Форума.