Итоги дня 21 сентября: Отравление на Тернопольщине, умер экс-премьер Украины, проект госбюджета-2019

Массовое отравление на Тернопольщине

В Тернопольской области в селе Иване-Пустое (Борщевский район) зафиксировано массовое отравление населения, передает местное издание 0352.ua. Как сообщается, в медицинское учреждение обратились около 250 человек с симптомами головокружения и тошноты. По словам пациентов, им стало плохо после обрызгивания полей с самолета.

Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в военной больнице утром в пятницу, 21 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственное телевидение страны.

"Смерть вызвана серьезной болезнью, несмотря на все усилия отечественных и зарубежных врачей", - отмечается в сообщении.

Разрыв дружбы с Россией

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Сегодня мы передали соответствующую ноту России", - сообщил П.Климкин на брифинге в пятницу в Киеве.

Новый рекорд безвиза в Украине

В Украине каждый четвертый гражданин получил биометрический паспорт. Об этом во время вручения десятимиллионного биометрического паспорта заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Скончался Виталий Масол, бывший премьер-министр Украины

На 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол, сообщает заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол - известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявшего правительство двух стран - УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства", - написал А.Дидур в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Правительство представило проект государственного бюджета на 2019 год

Проект Государственного бюджета на 2019 год, разработанный по базовому сценарию макроэкономического прогноза и внесенный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады, предполагает рост реального ВВП на уровне 3% и инфляции - на уровне 7,4% (декабрь к декабрю предыдущего года), прогнозный курс на конец года - 29,4 грн/долл. США.

Основные даты, которые надо знать:

до 1 октября нардепы будут подавать свои предложения к документу;

до 15 октября их рассмотрит главный комитет;

до 20 октября Верховная Рада должна утвердить проект госбюджета в первом чтении.

Прожиточный минимум на одно лицо в месяц: с 1 января 2019 года — 1853 гривны, с 1 июля — 1936 гривен, с 1 декабря — 2027 гривен.

Доходы госбюджета: 1,29 триллиона гривен.

Расходы: 1,094 триллиона гривен.

Больше всего денег заложили на образование – 242 миллиарда гривен. Ведь реформу начали в сентябре этого года и надо развивать новую украинскую школу. На втором месте – пенсионный фонд – 166 миллиардов гривен. Расходы на оборону на третьей строчке – всего 101 миллиард гривен. Далее идут здравоохранение и МВД – 92 и 82 миллиарда гривен соответственно.