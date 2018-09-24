Итоги 23 сентября: Обещание патриарха, успех украинских кораблей
Новости Украины: Украинские военные корабли сумели из Одессы через Крымский мост войти в Азовское море. Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что он не изменит своей позиции относительно поддержки предоставления автокефалии УПЦ. Такими были главные новости, 23 сентября, в Украине и мире.
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Морской успех Украины против России
Накануне так называемое "пограничное управление Федеральной службы безопасности России в Крыму" заявило, что два корабля Военно-Морских сил Украины – корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" – вошли в исключительную экономическую зону РФ у берегов Крыма, поэтому их сопровождают суда береговой охраны. Как подчеркивали российские пограничники, "сопровождение осуществлялось на безопасном расстоянии".
Порошенко анонсировал создание базы ВМФ на Азовском море
Впоследствии стало известно, что суда отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября, и должны осуществить проход из Черного в Азовское море через контролируемый агрессором Керченский пролив. В итоге судна должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.
Вселенский патриарх заявил о праве УПЦ на автокефалию
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь должна получить автокефалию, поскольку имеет на это право.
Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха за неизменную поддержку
Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх подчеркнул: "Мы не боимся угроз".
Генпрокурор Луценко анонсировал собственную отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов и после этого вернуться в политику.
Луценко хочет вернуться в политику Фото: nv.ua
Генпрокурор отметил также, что во время президентских выборов он хочет быть гарантом того, что избирательная кампания пройдет честно
Израиль заявил о непричастности к катастрофе Ил-20
В Армии обороны Израиля заявили, что не несут ответственность за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и предоставили РФ точные данные, свидетельствующие о непричастности к инциденту.