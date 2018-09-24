Итоги 23 сентября: Обещание патриарха, успех украинских кораблей

___________________________________________________________________________________________________

Морской успех Украины против России

Накануне так называемое "пограничное управление Федеральной службы безопасности России в Крыму" заявило, что два корабля Военно-Морских сил Украины – корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" – вошли в исключительную экономическую зону РФ у берегов Крыма, поэтому их сопровождают суда береговой охраны. Как подчеркивали российские пограничники, "сопровождение осуществлялось на безопасном расстоянии".

Впоследствии стало известно, что суда отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября, и должны осуществить проход из Черного в Азовское море через контролируемый агрессором Керченский пролив. В итоге судна должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Вселенский патриарх заявил о праве УПЦ на автокефалию

Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь должна получить автокефалию, поскольку имеет на это право.

Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх подчеркнул: "Мы не боимся угроз".

Генпрокурор Луценко анонсировал собственную отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов и после этого вернуться в политику.

Луценко хочет вернуться в политику Фото: nv.ua

Генпрокурор отметил также, что во время президентских выборов он хочет быть гарантом того, что избирательная кампания пройдет честно

Израиль заявил о непричастности к катастрофе Ил-20

В Армии обороны Израиля заявили, что не несут ответственность за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и предоставили РФ точные данные, свидетельствующие о непричастности к инциденту.