Итоги 4 октября: признание Голодомора, высылка венгерского консула

__________________________________________________________________________________________________

Выдворение венгерского консула с Берегово

Консул Венгрии в Берегово Закарпатской области объявлен "персоной нон грата" и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

У Климкина также ожидают, что Венгрия "будет воздерживаться от любых недружественных шагов" в отношении Украины, а должностные лица этой страны, в частности дипломаты, в дальнейшем не будут нарушать законы Украины.

В свою очередь, официальный Будапешт практически мгновенно ответил Киеву выдворением украинского консула из столицы Венгрии.

Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Таким образом Сенат признал выводы Правительственной Комиссии США касательно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

В решении также осуждается систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Соавторами резолюции выступили сопредседатели Сенатского украинского кокуса, а также сенаторы Роберт Портман и Ричард Дурбин.

Верховная Рада закрепила приветствие "Слава Украине!"

Депутаты одобрили законопроект об изменении приветствия в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции на Слава Украине − Героям Слава!.

Кроме того, в уставе внутренней службы ВСУ упорядочили ритуал поднятия государственного флага Украины.

Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка

Верховная Рада 261 голосом поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни.

Нидерланды обвинили Россию в кибератаках

Нидерланды заявили о высылке 4 россиян, готовивших кибератаку против Организации по запрещению химического оружия. Организация расследовала химическую атаку на экс-разведчика России Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что российские спецслужбы предприняли попытку украсть документы о расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом.

А МИД Великобритании обвинило ГРУ РФ в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта. В министерстве иностранных дел Канады рассказали, что присоединились к своим союзникам в выявлении и раскрытии серии преступных киберопераций российскими военными.