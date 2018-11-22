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Итоги 21 ноября: День свободы, новый глава Интерпола и решения по "евробляхерам"

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Итоги 21 ноября: День свободы, новый глава Интерпола и решения по &quot;евробляхерам&quot;
08:38 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: В среду, 21 ноября, украинцы отметили пятую годовщину Революции Достоинства. Новым президентом Интерпола стал не россиянин, а представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. В Верховной Раде не отменили закон о "евробляхах". Такими были главные новости среды, 21 ноября, в Украине и мире.

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 Годовщина Революции Достоинства

21 ноября Украина отметила пятую годовщину Революции Достоинства. В Киеве и других городах страны украинцы чтят память героев Небесной сотни, которые погибли во время революционных событий.

Президент Петр Порошенко приехал почтить память погибших одним из первых. Правда, простых людей, которые привели гаранта к власти, к нему не пускали. Также приехали премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Много участников Революции Достоинства, а некоторые из них уже стали участниками российско-украинской войны, также пришли вспомнить революционные события и почтить память побратимов.

Стоит добавить, что почтили память героев в разных уголках страны. Во Львовском органном зале состоялся бесплатный мемориальный органный концерт от Надежды Величко, посвященный пятой годовщине Революции Достоинства. В Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в г. Одессе состоялась торжественная церемония возложения корзин и цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. В Киеве также был ряд мероприятий, посвященных трагическим событиям. Открылся информационно-выставочный центр Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства.

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Но, кроме мирных мероприятий, произошли и столкновения. В среду вечером, 21 ноября, в Киеве правоохранители задержали активистов, которые протестовали против открытия фастфуда в Доме профсоюзов, который стал частью истории Революции Достоинства. В Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста. В частности, активисты раскрасили витрины заведения.

В то же время народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил, что один из полицейских брызнул газовым баллончиком в лицо адвокату Маси Найему, который является родным братом нардепа Мустафы Найема. В результате адвокат получил ожог глаз и лица.

Позже стало известно, что всех задержанных правоохранители отпустили.

Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"

Движение "АвтоЕвроСила" объявило о прекращении "бессрочной акции гражданского неповиновения" — в то же время, в организации говорят, что продолжают борьбу.

Вследствие акций протеста владельцев автомобилей на еврономерах, правоохранители в разных регионах Украины зарегистрировали в общем 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений, сведения о которых внесли в единый реестр досудебных расследований.

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А в Верховной Раде не отменили закон о "евробляхах". Народным депутатам не хватило голосов, чтобы отменить соответствующее решение. Во время голосования нардепы отклонили два проекта постановлений, которые предусматривали отменить решение о принятии этого закона.

Избран новый президент Интерпола

Новым главой Интерпола стал южнокореец Ким Чен Ян – он будет возглавлять организацию следующие два года.

На должность главы Интерпола претендовал ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина заявила, что рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Правительство одобрило соглашение о ЗСТ с Израилем

Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

В рамках договоренностей Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных, а Украина - для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

Порошенко придумал новое название Днепропетровской области

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию.

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Интерпол, День Свободы, Евробляхеры, Итоги дня, Главные новости, Итоги 21 ноября.
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