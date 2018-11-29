Итоги 28 ноября: Военное положение, Россия наращивает силы и выборы в Грузии

Новости Украины: В среду, 28 ноября, в 10 областях Украины официально начал действовать режим военного положения. Россия наращивает свои военные силы в оккупированном Крыму на границах с Украиной. Нацбанк объяснил резкое падение курса гривны. Президентом Грузии стала женщина.Такими были главные новости 28 ноября в Украине.

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Военное положение

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Также его опубликовали в "Голосе Украины", то есть военное положение уже официально действует сроком до 26 декабря на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Порошенко заверил, что не продолжит действие военного положения после его завершения в декабре.

Что делать жителям областей, где ввели военное положение? Сохранять спокойствие и не отвлекаться от собственной жизни. Украина получила очень лайтовую версию военного положения, которая касается преимущественно военных и правоохранителей. Жизнь гражданских украинцев оно максимально не затрагивает.

Но стоит помнить, что военное положение вводится из-за угрозы российского вторжения и нужно для того, чтобы военные имели возможность лучше подготовиться к эффективному противодействию противнику в случае чего.

Россия наращивает силы

После введения в Украине военного положения Россия перебросила к побережью оккупированного Крыма противокорабельные береговые комплексы "Бал". Соответствующее видео распространил фонд "Вернись живым".

На видео зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских автомобилей движется колонна военной техники.

Комплекс "Бал" – это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года состоит на вооружении армии России. Применять комплекс можно в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Его особенностью является полная автономность наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Кроме того, как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сегодня на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.

"Это еще не конечная цифра. Батальйонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, десантно-штурмовые батальоны, спецподразделения ГРУ и МВД РФ. Разворачиваются полевые госпитали. Это вовсе не страшилки, а сухая констатация факта",– добавил Шкиряк.

Он также заявил о достаточно высокой вероятности наземного вторжения России и очередного акта прямой агрессии для Украины.

Нацбанк объяснил резкое падение курса гривны

Резкое подорожание доллара в обменниках обусловлено последними новостями психологического фактора, заявили в Национальном банке Украины. "Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - сообщили в НБУ.

Президентом Грузии стала женщина

Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Политик набрала 59,56% голосов, а ее соперник по второму туру Григол Вашадзе – 40,44%. По оценкам комиссии, за Зурабишвили отдали голоса 1146063 человека, за Вашадзе – 778167 избирателей.

Матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал перенесен в Киев

Матч пятого тура Лиги Европы Ворскла — Арсенал перенесен из Полтавы в Киев, сообщает официальный Твиттер УЕФА. Причиной такого решения стало введение военного положения в некоторых областях Украины. Решение принято, несмотря на то, что в Полтавской области, как и в Киевской, нет военного положения.

Матч Шахтер — Лион, скорее всего, тоже будет перенесен, потому что он в Харькове, где есть военное положение. Таким образом, встреча пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в четверг, 29 ноября. Начало игры в 19:55.