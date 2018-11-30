Итоги 29 ноября: Томос для Украины, отказ Трампа и выборы в Грузии

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Синод Вселенского патриархата утвердил Томос для Украины
Архиерейский Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса и проект устава будущей Украинской церкви. Однако Синод не объявил дату проведения Объединительного собора.
"В контексте предварительно принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской Церкви и в ожидании выдачи патриаршего и синодального Томоса святой и священный синод разработал конституционный Cтатут украинской церкви", – говорится в заявлении Синода.
Уже вскоре украинская православная церковь физически получит Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Сам Томос уже готов. Это значит, что украинская церковь будет равноправной с другими и больше не будет подчиняться Московскому патриархату.
Судьба захваченных украинских моряков
Адвокаты не уточняют, сколько моряков уже отправлено за пределы Крыма.
Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово (российское СИЗО) сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своимподзащитным, поскольку с ними, якобы, проводились какие-то меры, – добавил впоследствии Темишев, который является адвокатом командира украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка.
Адвокат одного из пленных украинских моряков Николай Полозов рассказал, что нет подтвержденной информации, пленных украинский вывезли в Россию. Он добавил, что не следует провоцировать панику, а стоит подумать о чувствах родных и близких, и дождаться момента, когда можно будет официально проверить, действительно ли это правда.
Новый президент Грузии
Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии. Зурабишвили стала первой женщиной за всю историю независимой Грузии, которая возглавит высший пост в стране.
Саломе Зарубишвили стала президентом Грузии
Зурабишвили набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – 40,44%.
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине 1 декабря.
Американский лидер отметил, что принял решение "исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России".
Президент Украины Петр Порошенко на решение Трампа отреагировал словами: "Так действуют великие лидеры!".
В Кремле выразили сожаление из-за решения администрации США и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.