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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (26.11 - 02.12)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (26.11 - 02.12)
15:37 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 26 ноября по 2 декабря 2018 года.

Лидером по запросам украинцев в поисковой системе Google на прошлой недели была тема военного положения в Украине. Людей интересовало, в каких областях было введено ВП и какие последствия нового статуса.

Также, людей интересовал курс валют, который немного подскочил в связи с введением военного положения и волны ажиотажа в некоторых городах.

Запрос "Воєнний стан в Україні" (больше 500 тыс поисков)

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Также его опубликовали в "Голосе Украины", то есть военное положение уже официально действует сроком до 26 декабря на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Порошенко заверил, что не продолжит действие военного положения после его завершения в декабре. 

Запрос "Гвоздик Стивенсон" (больше 200 тыс поисков)

В ночь с первого на второе декабря на арене Centre Videotron в Квебеке (Канада) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон. Поединок проходил за чемпионский пояс WBC канадца в полутяжелом весе и завершился досрочной победой Гвоздика в 11-м раунде.

Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)

Запрос "Курс доллара" (больше 200 тыс поисков)

Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Запрос "Хоффенхайм Шахтер" (больше 100 тыс поисков)

В Лиге чемпионов Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время 3:2. Эта победа дает шанс украинцам в последнем матче решить судьбу плей-офф и выхода из группы.

Решающий гол Тайсона

Запрос "Астана Динамо Киев" (больше 100 тыс поисков)

Динамо на выезде добыло тяжелейшую победу над Астаной в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Этот успех позволил подопечным Александра Хацкевича досрочно выиграть свою группу и выйти в следующую стадию турнира. Теперь заключительный матч групповой стадии против Яблонеца станет для киевлян формальным. 

Обзор матча (Видео)

Запрос "Томос" (больше 20 тыс поисков) 

"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви и ожидании предоставления патриаршего и синодального Томоса Священный Синод создал проект конституционного устава Украинской церкви", - говорится в пресс-релизе по результатам трехдневного заседания Синода. 

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Google, Бокс, Тренд, Гвоздик, Военное положение, Гугл, Гугл тренды.
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