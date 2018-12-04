Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (26.11 - 02.12)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 26 ноября по 2 декабря 2018 года.

Лидером по запросам украинцев в поисковой системе Google на прошлой недели была тема военного положения в Украине. Людей интересовало, в каких областях было введено ВП и какие последствия нового статуса.

Также, людей интересовал курс валют, который немного подскочил в связи с введением военного положения и волны ажиотажа в некоторых городах.

Запрос "Воєнний стан в Україні" (больше 500 тыс поисков)

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Также его опубликовали в "Голосе Украины", то есть военное положение уже официально действует сроком до 26 декабря на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Порошенко заверил, что не продолжит действие военного положения после его завершения в декабре.

Запрос "Гвоздик Стивенсон" (больше 200 тыс поисков)

В ночь с первого на второе декабря на арене Centre Videotron в Квебеке (Канада) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон. Поединок проходил за чемпионский пояс WBC канадца в полутяжелом весе и завершился досрочной победой Гвоздика в 11-м раунде.

Запрос "Курс доллара" (больше 200 тыс поисков)

Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Запрос "Хоффенхайм Шахтер" (больше 100 тыс поисков)

В Лиге чемпионов Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время 3:2. Эта победа дает шанс украинцам в последнем матче решить судьбу плей-офф и выхода из группы.

Решающий гол Тайсона

Запрос "Астана Динамо Киев" (больше 100 тыс поисков)

Динамо на выезде добыло тяжелейшую победу над Астаной в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Этот успех позволил подопечным Александра Хацкевича досрочно выиграть свою группу и выйти в следующую стадию турнира. Теперь заключительный матч групповой стадии против Яблонеца станет для киевлян формальным.

Обзор матча (Видео)

Запрос "Томос" (больше 20 тыс поисков)

"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви и ожидании предоставления патриаршего и синодального Томоса Священный Синод создал проект конституционного устава Украинской церкви", - говорится в пресс-релизе по результатам трехдневного заседания Синода.