Итоги 5 декабря: Объединительный собор, испытание ракеты и обращение МИД

Новости Украины: Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. В Украине прошли стрельбы ракетами Нептун и С-125. МИД Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума из-за агрессии России.Такими были главные новости среды, 5 декабря

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Известна дата и место Объединительного собора

Президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора – он состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе.

"Объединительный Собор, который должен провозгласить создание Автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни",– написал гарант.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

В Украине прошли стрельбы ракетами Нептун и С-125

В Украине провели успешные испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Нептун и модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

В ряде областей Украины запретили охоту из-за военного положения

В Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областях запретили охоту из-за введения военного положения.

В первых трех областях власти заявили о запрете применительно ко всей территории области, в остальных областях охота запрещена в отдельных районах.

МИД Украины обратился к подписантам Будапештского меморандума

Министерство иностранных дел Украины призвало страны-участницы Будапештского меморандума провести срочные консультации.

Соответствующее обращение к США, Великобритании и России было отправлено 27 ноября, после того, как РФ захватила корабли ВМС Украины в Черном море.