Скачать
Вторник, 18.12.2018
Вашингтон официально поздравил Украину с созданием Единой поместной церкви
Вашингтон официально поздравил Украину с созданием Единой поместной церкви
Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и УПЦ МП не признает автокефальной церкви
Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и протест УПЦ МП
Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
Сегодня отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного
Сегодня отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного

Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и УПЦ МП не признает автокефальной церкви

Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и УПЦ МП не признает автокефальной церкви
07:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма. УПЦ МП не признает автокефальной церкви. Украина подписала ряд соглашений с Евросоюзом. Такими были главные новости в воскресенье, 17 декабря, в Украине и мире.

__________________________________________________________________________________________

Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами. За документ проголосовали 66 стран, против выступили 19, 72 воздержались.

Украинская резолюция ООН: Кто голосовал "против"

Резолюция, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также она осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях, препятствование судоходству и требует освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

УПЦ МП не признает автокефальной церкви

На внеочередном заседании Священного Синода представители Украинской православной церкви Московского партриархата заявили, что не признают создания автокефальной церкви в Украине и решение объединительного Собора для них не имеет никакого значения.

А митрополит Винницкий и Барский Симеон и епископ Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) были уволены со своих должностей, а также им запрещено священнослужение.

Тем временем в Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

Украина подписала ряд соглашений с Евросоюзом

Представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений, которые касаются энергоснабжения, укрепления институциональной способности украинских органов власти и повышения эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в стране.

Украинские военные отправились в Косово

В Минобороны сообщили, что украинские военные инженеры после тщательного отбора отправились в Косово, где в составе многонациональных сил KFOR в течение шести месяцев будут выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры.

В аэропорту полиция задержала одного из заказчиков убийства "Сармата"

В Харькове, в аэропорту, правоохранители задержали уроженца города Днепра, которого подозревают в заказе убийства бердянского общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, УПЦ МП, Резолюция, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 17 декабря, Итоги 17 декабря.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
03 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
05 Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь