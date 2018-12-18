Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и УПЦ МП не признает автокефальной церкви

Новости Украины: Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма. УПЦ МП не признает автокефальной церкви. Украина подписала ряд соглашений с Евросоюзом. Такими были главные новости в воскресенье, 17 декабря, в Украине и мире.

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами. За документ проголосовали 66 стран, против выступили 19, 72 воздержались.

Резолюция, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также она осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях, препятствование судоходству и требует освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

УПЦ МП не признает автокефальной церкви

На внеочередном заседании Священного Синода представители Украинской православной церкви Московского партриархата заявили, что не признают создания автокефальной церкви в Украине и решение объединительного Собора для них не имеет никакого значения.

А митрополит Винницкий и Барский Симеон и епископ Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) были уволены со своих должностей, а также им запрещено священнослужение.

Тем временем в Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

Украина подписала ряд соглашений с Евросоюзом

Представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений, которые касаются энергоснабжения, укрепления институциональной способности украинских органов власти и повышения эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в стране.

Украинские военные отправились в Косово

В Минобороны сообщили, что украинские военные инженеры после тщательного отбора отправились в Косово, где в составе многонациональных сил KFOR в течение шести месяцев будут выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры.

В аэропорту полиция задержала одного из заказчиков убийства "Сармата"

В Харькове, в аэропорту, правоохранители задержали уроженца города Днепра, которого подозревают в заказе убийства бердянского общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко.