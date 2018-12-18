Геращенко настаивает на присутствии СММ ОБСЕ в Азовском море

Новости Украины: Украина настаивает на присутствии мониторинговой миссии СММ в акватории Азовского моря.

Украина настаивает на присутствии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в акватории Азовского моря. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам встречи с председателем общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Неллен.

"В понедельник встретилась с председателем общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Неллен и коллегами из Ассамблеи... Мы настаиваем на присутствии мониторинговой миссии СММ в акватории Азовского моря. Мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, поэтому важно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны от тяжелого оружия и техники в соответствии с Минскими договоренностями. Единственная страна, которая это блокирует, - это РФ", - отметила она.

Геращенко, по ее словам, призвала ПА ОБСЕ обратить особое внимание на этот вопрос и провести на следующей сессии ОБСЕ специальные дебаты по милитаризации Азова и захваченных украинских военнопленных.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы эскалации агрессии России в Азовском море, обеспечения мирного урегулирования ситуации в Донбассе в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, подчеркнула первый вице-спикер.

Также, по ее словам, особое внимание во время встречи было уделено нарушению прав человек на оккупированном Донбассе и Крыму, незаконной паспортизации крымчан, недопуску к политзаключенным Олегу Сенцову, Александру Кольченко украинских консулов "на основании насильственного навязывания им российского гражданства".

"Призывала остро поднять эти вопросы перед российской делегацией на следующей сессии ПА ОБСЕ", - подчеркнула Геращенко.

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.