"Укрзализныця" на праздники оформила уже более 75 тысяч билетов для школьных групп

Новости Украины: В целом же, по информации УЗ, уже оформлено 1913 заявок на групповые перевозки на 103,1 тыс. мест.

На зимние праздники АО "Укрзализныця" оформило уже более 75 тысяч билетов для групповых перевозок школьников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение новогодне-рождественских перевозок Укрзализныця планирует перевезти 1426 детских групп общим количеством 75,5 тысяч человек. Именно столько заявок на детские перевозки получила и оформила компания по состоянию на 17 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан, с развитием внутреннего туризма увеличивается популярность железнодорожных пассажирских перевозок, и компания оформляет все большее количество заявок. В этом году фактический уровень обеспечения мест по групповым заявкам уже превышен на 23% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Однако, по его словам, организаторы поездок должны учитывать, что пропускная способность путей и количество мест в поездах ограничено, поэтому Укрзализныця просит рассматривать альтернативные варианты дат и маршрутов.

Всего ожидается, что в праздничные дни Укрзализныця перевезет на 7% больше пассажиров, чем в соответствующий период прошлого года.

Как сообщал Укринформ, Укрзализныця продолжает назначать дополнительные поезда на период новогодних и рождественских праздников. Сейчас назначены 23 поезда. Всего предусмотрено 30 пар дополнительных поездов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи.