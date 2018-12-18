"Укрзализныця" на праздники оформила уже более 75 тысяч билетов для школьных групп

На зимние праздники АО "Укрзализныця" оформило уже более 75 тысяч билетов для групповых перевозок школьников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В течение новогодне-рождественских перевозок Укрзализныця планирует перевезти 1426 детских групп общим количеством 75,5 тысяч человек. Именно столько заявок на детские перевозки получила и оформила компания по состоянию на 17 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отметил директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан, с развитием внутреннего туризма увеличивается популярность железнодорожных пассажирских перевозок, и компания оформляет все большее количество заявок. В этом году фактический уровень обеспечения мест по групповым заявкам уже превышен на 23% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.
Однако, по его словам, организаторы поездок должны учитывать, что пропускная способность путей и количество мест в поездах ограничено, поэтому Укрзализныця просит рассматривать альтернативные варианты дат и маршрутов.
Всего ожидается, что в праздничные дни Укрзализныця перевезет на 7% больше пассажиров, чем в соответствующий период прошлого года.
Как сообщал Укринформ, Укрзализныця продолжает назначать дополнительные поезда на период новогодних и рождественских праздников. Сейчас назначены 23 поезда. Всего предусмотрено 30 пар дополнительных поездов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи.