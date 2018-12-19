Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем святого Николая

Новости Украины: В честь праздника первые лица государства обратились и к детям, и ко взрослым.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем святого Николая.

Петр Порошенко в своем поздравлении намекнул, что в этом Николай сделал подарок для всего украинского народа.

"Поздравляю с Николаем! Пусть все дети – наша гордость и надежда – будут здоровы и счастливы. Желаю каждой украинской семье воплощения заветных желаний, мира и благополучия. В этом году Святой Николай пришел не только к детям – он пришел ко всем украинцам и подарил то, чего мы ждали тысячу лет", – написал он в Facebook.

Премьер-министр присоединился к поздравлениям.

"Рождественская сказка начинается со дня Святого Николая. Поздравляю с этим волшебным праздником маленьких и больших украинцев и желаю добра всем украинским семьям!" - написал Гройсман.

Напомним, Святой Николай родился в семье богатых и порядочных людей, у которых не было детей до самой глубокой старости. Николай появился на свет благодаря горячим молитвам стариков к Господу, просящих даровать им сына. Таким образом, сам факт рождения святого Николая Чудотворца - уже чудо, а его имя означает "победитель народный".