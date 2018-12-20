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Итоги 19 декабря: открытие главной елки страны, две пенсии, образование в медучреждениях

Итоги 19 декабря: открытие главной елки страны, две пенсии, образование в медучреждениях
08:22 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com/FolkUkraine

Новости Украины: Открытие главной елки Украины, в декабре украинцам выплатят сразу две пенсии, в Украине запускают проект обучения школьников, которые на стационаре в медучреждениях, корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине, стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС. Такими были главные новости среды, 19 декабря.

Открытие главной елки Украины: видео торжества

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, в празднецтвах приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

В этом году новогодняя красавица высотой 26 метров, украшена более, чем 1,5 тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов. Доставили ее из Карпат стоимостью приблизительно в 50 тысяч гривен.

 

В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии

В конце декабря украинские пенсионеры получат две пенсии. Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд Украины выплатить пенсионерам в конце года декабрьскую и январскую пенсии.

В правительстве собираются перестраховаться от возможных задержек в связи с грядущими праздниками. Стоит отметить, что такая практика существует уже несколько лет. Соответствующее распоряжение Кабинета министров уже зарегистрировано.

 

В Украине запускают проект обучения школьников, которые на стационаре в медучреждениях

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения регламентировало организацию обучения детей школьного возраста, временно находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях.

"Мы наконец-то унормировали данный вопрос, есть выделенные бюджетные средства - 12 млн гривень", - сказала министр образования Лилия Гриневич на пресс-конференции в среду в Киеве.

По словам министра, соответствующий приказ Минобразования и Минздрава о положении об обучении уже прошел регистрацию в Минюсте.

 

Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

HMS Echo (H87) - этот современный корабль, предназначенный для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Одесситы, встречайте! Ждем ваших фото", - написал он и добавил, что первый снимок уже прислал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Дэн Халлет.

 

Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС

В Брюсселе в понедельник, 17 декабря, Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС сможет выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро весной. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Также, по словам Мингарелли, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан "подчеркнул тот факт, что второй транш нашей макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро может быть выделен, начиная со следующей весны, если будет обеспечено выполнение Украиной необходимых условий".

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ЕС, НАТО, Пенсии, Транш, Главная елка, Итоги дня, Главные новости, Итоги 19 декабря.
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