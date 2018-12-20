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В УПЦ МП уже отреагировали на закон о переименовании

В УПЦ МП уже отреагировали на закон о переименовании
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Закон о переименовании УПЦ (МП) призван создать условия для захвата храмов в Украине, заявляют в Московском патриархате.

Решение Верховной Рады Украины переименовать УПЦ (МП) ведёт к разжиганию розни и меконфессионального противостояния, заявляют в Московском патриархате.

"Очевидно, что закон нацелен на разжигание межконфессионального противостояния в стране и приведёт к усилению нестабильности в украинском обществе", - заявил в четверг секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Таким образом он прокомментировал принятие Радой закона, обязывающего УПЦ указать в своем названии принадлежность к Церкви с центром в "стране-агрессоре".

Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП, не обошлось без драки

По мнению представителя РПЦ, принятый Верховной Радой закон далёк от общепринятых международных норм обеспечения свободы вероисповедания и является откровенно дискриминационным по отношению к Украинской православной церкви - крупнейшей религиозной конфессии Украины".

После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку

Священник отметил, что данный документ "призван создать условия для захватов храмов канонической Церкви".

Напомнить, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.

 Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Патриарх Филарет заявил, что  иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, будут считаться раскольниками. Два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которые участвовалив Объединительном соборе уже заявили о переходе в ПЦУ. Московский патриархат уже отреагировал на такие действия и назвал митрополитов раскольниками, а также что все участники будут стерты из исторической памяти церкви.

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УПЦ МП, Церковь, Московский патриархат, Томос об автокефалии, ПЦУ.
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