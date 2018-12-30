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Воскресенье, 30.12.2018
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Итоги дня 29 декабря: Сущенко в карцере, запрет украинских товаров, "Х-фактор"

Итоги дня 29 декабря: Сущенко в карцере, запрет украинских товаров, &quot;Х-фактор&quot;
09:35 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: РФ запретила ряд продукции из Украины, Сущенко перевели в карцер, Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины, назван победитель шоу "Х-фактор".

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Договоренность глав ПЦУ и УГКЦ

Предстоятель поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава УГКЦ Святослав уже провели встречу и договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в разных сферах.

"Мы очертили определенный путь будущего нашего сотрудничества и в дальнейшем будем искать те точки соприкосновения, которые будут нас объединять. Это - в сфере духовного образования, в других сферах нашего бытия. Будут созданы соответствующие комиссии со стороны нашей православной церкви и со стороны греко-католической церкви, и вместе разработаем дорожную карту дальнейшего сотрудничества", - сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что УГКЦ и УПЦ КП всегда имели общую цель - работать ради развития украинского государства, и это является неизменным стремлением.

Сущенко в карцере

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинского политзаключенного в РФ, журналиста Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко, который уже третий Новый год проведет в российской колонии. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных – в 5 утра и изымают постельные принадлежности", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

В последствии, защитник Марк Фейгин объяснил, что Сущенко сейчас находится не в карцере, а в ПКТ – помещении камерного типа, куда чаще всего помещают нарушителей режима. Но Роман таковым не является и, как объяснили защите в ИК-11, его поместили туда "из соображений безопасности".

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море.

Закон гармонизирует морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

РФ вводит эмбарго на товары из Украины

Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

В частности, в перечни запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины вошли: пшеница, масло, экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты.

Первая группа военных США покинула Сирию

Первая группа американских военных покинула Сирию в соответствии с решением президента США Дональда Трампа вывести контингент из страны.

Группа американцев в количестве около 50 военных оставили базу в провинции Эль-Хасак и направились в Ирак.

Сообщается, что американцы выехали на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках.

США в целом имеют 18 локаций, где размещаются американские военные. В Пентагоне ранее заявляли, что вывод войск продлится около трех месяцев.

Джонс нокаутировал Густафссона и снова стал чемпионом UFC

Американский боец Джон Джонс сумел победить Александра Густафссона в главном событии шоу UFC 232.

Отчетный поединок долгое время проходил примерно в равном ключе с совсем небольшим преимуществом Джонса. В третьем раунде ему удалось повалить шведа на настил, а после стал избивать соперника – рефери ничего другого не оставалось, как засчитать нокаут в пользу Джона.

 

Таким образом, Джонс снова стал чемпионом организации, завоевав вакантный титул в полутяжелом весе.

Суперфинал "Х-Фактора"

В субботу, 29 декабря 2018 года состоялся суперфинал популярного вокального проекта "Х-фактор". По результатам зрительского голосования победителем девятого сезона главного вокального шоу страны стал коллектив ZBSband.

Победители группа ZBSband

В рамках гала-концерта все участники девятого сезона вновь собрались вместе на одной сцене и спели самую известную в мире украинскую рождественскую песню "Щедрик".

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Все по теме:

29 декабря, Порошенко подписал закон, Итоги дня, Главные новости, Роман Сущенко в карцере, Закон о прилегающей зоне Украины, РФ запретила ряд товаров из Украины, Военные из США покинули Сирию, Супрефинал Икс-Фактор.
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