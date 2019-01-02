Итоги 1 января: Марш Бандеры, новые тарифы и Зеленский идет в президенты

Новости Украины: В Украине выросли тарифы на отопление. В Украине почтили память Степана Бандеры. Под Николаевом произошло смертельное ДТП. Зеленский заявил, что идет в Президенты Украины. Такими были главные новости 1 января в Украине и мире.

В Украине подорожало отопление

В Украине вступили в силу новые тарифы отопление и горячую воду. В среднем тарифы выросли на 16% в зависимости от региона. Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае (цены вырастут еще на 5-7%). В частности, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.

В Украине почтили память Степана Бандеры

Ровно 110 лет назад в селе Старый Угрынив на Прикарпатье родился Степан Бандера. В конце декабря Верховная Рада объявила этот день официальным праздником.

Во Львове к памятнику Бандере пришли сотни людей. Именно в этом городе он формировался, как украинский националист. Сюда юный Степан приехал учиться в 1928 году. Но во время учебы вступил в Организацию Украинских националистов, а впоследствии стал ее проводником.

В мероприятии приняли участие представители власти, общественности, ветераны ОУН-УПА и АТО. К памятнику возложили цветы и помолились за новых героев.

В Киеве устроили шествие, посвященное 110-й годовщине рождения украинского политического деятеля, одного из лидеров ОУН Степана Бандеры. В этом году участники шествия вышли на акцию без традиционных факелов, взамен зажгли бенгальские огни.

Под Николаевом произошло жуткое ДТП, погибли восемь человек

На автодороге Днепр-Николаев столкнулись два автомобиля. На месте погибли пятеро взрослых и трое детей. Еще двоих госпитализировали. Столкновение произошло на выезде из поселка Казанка. Там столкнулись два легковых автомобиля: Opel и Mazda.

Отмечается, что столкновение произошло около 11:00 на выезде из поселка Казанка. Там столкнулись два легковых автомобиля: Opel и Mazda. В салоне Mazda находились супруги. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летнюю женщину с многочисленными травмами госпитализировали.

В Opel ехала семья с детьми. Девочку без сознания в возрасте около восьми лет, доставили в больницу. Все остальные, находившиеся в авто, погибли. Среди погибших - 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых - 33, 53, 55 лет, а также трое детей - пяти, 13 лет и семимесячный младенец.

Зеленский идет в президенты Украины

За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины.

"Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года, я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа!"– заявил Владимир Зеленский.

К слову, пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на заявление Зеленского, но отнеслись к решению комика по-разному.

Некоторые пользователи желают ему победы на выборах и заявляют, что будут голосовать за него. В то же время другие утверждают, что он зависим от олигарха Игоря Коломойского. Пользователи советуют Зеленскому оставаться в шоу-бизнесе и юморе, и не идти в политику, потому что "каждый должен заниматься своим".

Во Львове умер иностранец, пострадавший от взрыва на ярмарке

Один из мужчин, который пострадал во время пожара на рождественской ярмарке во Львове 22 декабря, скончался. По данным мэрии, умер гражданин Армении 1968 года рождения, который получил ожоги 50% тела.

"Несмотря на оказаннную всю необходимую медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины, пострадавшего от взрыва на ярмарке 22 декабря, медикам не удалось. Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое. Вчера лабораторные показатели ухудшились, мужчина скончался сегодня", - отмечается в сообщении.