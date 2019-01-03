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Четверг, 03.01.2019
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Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

Поздравления с Рождеством: в прозе, стихах и картинках

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Поздравления с Рождеством: в прозе, стихах и картинках
14:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabaу

Новости Украины: Красивые поздравления с Рождеством 2019 обычно выбирают в формате душевных стихов или трогательных до слез пожеланий в прозе и своими словами.

Рождество - один из самых ожидаемых праздников в году. Поздравьте своих близких с этим светлым праздником.

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем! 

Красивые поздравления с Рождеством 2019

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда.

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нем поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

 

Пускай рождественским напевом

Сей день тебя благословит,

Пусть радость будет ярче снега,

Пускай судьба благоволит.

 

Пусть Рождество тебя отметит

Волшебным светом золотым,

Пускай успеха солнце светит,

Живи, люби и будь любим! 

Поздравления с Рождеством в 2019 году в стихах

С ранних лет об этом знают дети -

Вездесущ Господь наш и незрим.

И за все прекрасное на свете

Бога в Рождество благодарим.

 

В Рождество тебе желаю счастья,

Как и всей твоей семье.

Пусть обходят дом ненастья,

Жить в достатке и добре.

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

Рождество — светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни — счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

С Рождеством! От всего сердца и души поздравляем с этим священным праздником. Пусть Бог хранит и оберегает. Пусть яствами будет полон ваш стол. Смех и радость как речка течет, не высыхает, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть семья ваша крепче и сильнее станет и теплотой наполниться каждый ваш день.

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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