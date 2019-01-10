За получение Томоса: Филарет вручил Порошенко орден

Новости Украины: Филарет наградил президента Украины Петра Порошенко орденом Андрея Первозванного.

Патриарх Филарет вручил Президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ривне по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины.

"Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить Президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии", - сказал Филарет.

Он напомнил, что тогда было принято решение наградить Президента, Председателя Верховной Рады Андрея Парубия и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении Томоса об автокефалии".

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому его возвращали в Стамбул.