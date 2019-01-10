Скачать
Четверг, 10.01.2019
Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинских моряков
Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинских моряков
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Экс-капитан Динамо Морозюк перешел в турецкий клуб
Экс-капитан Динамо Морозюк перешел в турецкий клуб
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019

За получение Томоса: Филарет вручил Порошенко орден

За получение Томоса: Филарет вручил Порошенко орден
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Филарет наградил президента Украины Петра Порошенко орденом Андрея Первозванного.

Патриарх Филарет вручил Президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ривне по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины.

"Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить Президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии", - сказал Филарет.

Порошенко: Томос вернулся в Украину

Он напомнил, что тогда было принято решение наградить Президента, Председателя Верховной Рады Андрея Парубия и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении Томоса об автокефалии".

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому его возвращали в Стамбул.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Филарет, Петр Порошенко, Томос, ПЦУ, Орден Андрея Первозванного.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
02 Цены на нефть рухнули после подорожания
03 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
04 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
05 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Кравцов стал главой правления &quot;Укрзализныци&quot;
Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь