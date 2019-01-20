Итоги 19 января: Эсминец США в Черном море, протесты в Париже, взрыв в Мексике

Новости Украины: ЦИК не зарегистрировала Романа Насирова кандидатом в президенты, в Мексике произошло два взрыва на трубопроводе, новые протесты "желтых жилетов" в Париже.

_____________________________________________

Выборы 2019

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации уполномоченному представителю кандидата на пост президента Украины Романа Насирова Любомиру Дроздовскому из-за нарушения избирательного закона.

"Комиссия отказала в регистрации уполномоченного представителя кандидата на пост президента Украины Насирова Р.М. в ЦИК с правом совещательного голоса Дроздовского Л.П. на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, поскольку Дроздовский Л.П. является членом Голосеевской районной в городе Киеве избирательной комиссии, что является нарушением требований избирательного закона", - говорится в сообщении.

Крещение 2019

Слово "крещаю", "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать - как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

Мэр Киева Виталий Кличко, а также мэры из более 30 городов на Крещение искупались в Днепре в столичном парке "Наталка".

На Сумщине на Крещение установили рекорд по самому массовому детскому моржеванию. В частности, в течение часа у Казацкой пристани в реке Сула искупались 218 детей в возрасте от двух до 16 лет. В основном это были юные спортсмены, занимающиеся спортивными единоборствами. Каждый участник этой акции получил соответствующую медаль и памятную чашку.

Американский эсминец в Черном море

Российские военные осуществляют слежение за эсминцем ВМС США Donald Cook.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Во Львове умер один из лидеров ОУН, узник лагеря Аушвиц

Во Львове скончался один из лидеров ОУН (б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль, сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Умер Омелян Коваль - один из лидеров ОУН (б), узник нацистского лагеря Аушвиц. (…) В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове", - написал В.Вятрович на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, О.Коваль в концлагере "победил смерть" и, выйдя на свободу, принялся развивать украинскую диаспору в Бельгии.

Взрыв на трубопроводе в Мексике

За сутки на мексиканских трубопроводах прогремело два взрыва. В мексиканском штате Идальго погибли 66 человек, еще 76 человек получили ранения и травмы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Второй раздался в штате Керетаро. В результате этого чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.

Новые протесты "желтых жилетов" в Париже

Полиция в субботу применила водометы для того, чтобы остановить колонну "желтых жилетов" на пути к площади Инвалидов. некоторые участники акции выразили обеспокоенность происходящим, поскольку акция была согласована с городскими властями. По данным, число задержанных на акции в Париже увеличилось до 20 человек.

Непростая ситуация складывается и в других городах Франции, где проходят акции "желтых жилетов". Так, в Ренне в уличных столкновениях травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. К аналогичным мерам сотрудники правоохранительных органов прибегли в Лионе и Кане. Относительно спокойно акция проходит в Тулузе, тревожных сообщений их этого города не поступает. По всей Франции, по данным полиции, в субботу на улицы вышли примерно 27 тыс. "желтых жилетов".