Итоги дня 8 февраля: Количество кандидатов в президенты и рост цен в Украине

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины, двух наблюдателей из РФ исключили в ОБСЕ, рост цен и услуг в Украине с января, охрана Януковича в РФ.

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Окончательная цифра кандидатов в президенты Украины

В пятницу, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины: Дмитрия Гнапа и Александра Соловьева.

Таким образом, ЦИК официально завершила регистрацию кандидатов в президенты Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.

ЦИК также зарегистрировал кандидатами: Балашов Геннадий (партия "5.10"), Бессмертный Роман (самовыдвиженец), Богомолец Ольга ( самовыдвиженка), Богословская Инна (самовыдвиженка), Бойко Юрий (самовыдвиженец), Бондарь Виктор ("Возрождение"), Ващенко Александр (самовыдвиженец), Вилкул Александр ("Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Габер Николай (самовыдвиженец), Гнап Дмитрий ("Сила людей"), Гриценко Анатолий (партия "Гражданская позиция"), Данилюк Александр (самовыдвиженец), Деревянко Юрий ("Воля"), Добродомов Дмитрий ("Народный контроль"), Журавлев Василий ("Стабильность"), Зеленский Владимир ("Слуга народа"), Каплин Сергей (Социал-демократическая партия), Кармазин Юрий (самовыдвиженец), Кива Илья (Социалистическая партия), Корнацкий Аркадий (самовыдвиженец), Кошулинский Руслан ("Свобода"), Кривенко Виктор ("Народный Рух Украины"), Кривонос Сергей ("Воины АТО"), Куприй Виталий (самовыдвиженец), Литвиненко Юлия (самовыдвиженка), Ляшко Олег (Радикальная партия), Мороз Александр ("Социалистическая партия Александра Мороза"), Мураев Евгений (партия "Наши"), Наливайченко Валентин (партия "Общественно-политическое движение "Справедливость"), Насиров Роман (самовыдвиженец), Новак Андрей ("Патриот"), Носенко Сергей (самовыдвиженец), Петров Владимир (самовыдвиженец), Порошенко Петр (самовыдвиженец), Ригованов Руслан (самовыдвиженец), Садовой Андрей (партия "Самопомощь"), Скоцик Виталий (самовыдвиженец), Смешко Игорь (самовыдвиженец), Соловьев Александр ("Разумная сила"), Тарута Сергей ("Основа"), Тимошенко Юлия ("Батькивщина"), Тимошенко Юрий (самовыдвиженец), Шевченко Александр (партия "Укроп"), Шевченко Игорь (самовыдвиженец).

Охрана Януковича в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет В.Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Д.Песков.

На вопрос, каков сейчас юридический статус В.Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".

Россиян исключили из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, заявил в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

Он напомнил, что согласно стандартной практике для всех наблюдательных миссий, БДИПЧ направляет запрос 56 странам-участницам для выделения наблюдателей на долгосрочную миссию на президентских выборах в Украине.

Перепалка активистов с Зеленским во Львове

Во Львове перед концертом "Квартала 95" произошла словесная перепалка между членами команды кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского и группой местных активистов.

"Сейчас во Львове продолжается грандиозный концерт "Квартала"… 2 подряд. Но вы, наверное, слышали о провокации, которые состоялись час назад под концертным залом. Все четко по схеме: вопрос в одну сторону, громкие возгласы и атрибутика, которую сняли все, кто надо… Слава Богу, все закончилось мирно", - сообщает "Команда Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В сообщении подчеркивается, что В.Зеленский не обращает внимания на провокации.

Возле львовского цирка на акцию протеста собрались участники боевых действий на Донбассе, которые хотели получить комментарии В.Зеленского на его политические заявления.

Подорожание продуктов и новые тарифы в Украине

Потребительские цены в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1,0%. По данным Госстата в годовом измерении (к январю 2018 года) цены в Украине выросли на 9,2%. В том числе базовая инфляция находилась на уровне 8,3%.

Больше всего в январе выросли цены на местную телефонную связь (17,9% по сравнению с декабрем), овощи (16,6%), почтовые услуги (14,3%), отопление (11%),горячую воду (9,4%), проезд в железнодорожном транспорте (5,5%).

Продукты в Украине за январь 2019 года подорожали на 2,2%. Овощи подорожали на 16,6%, фрукты - на 4,7%, яйца подешевели на 0,5%.

Цены на алкоголь и сигареты выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 4,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,6%, в том числе горячая вода, отопление - на 11,0%.

Порошенко утвердил указ о границах и перечне районов ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях".

К указу прилагаются координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон. Также подан перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий ОРДЛО.