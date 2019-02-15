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Пятница, 15.02.2019
Итоги 14 февраля: Супрун продолжит работать, нормы газа, субсидии "Укрпочтой"
Итоги 14 февраля: Супрун продолжит работать, нормы газа, субсидии "Укрпочтой"
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Итоги 14 февраля: Супрун продолжит работать, нормы газа, субсидии "Укрпочтой"

Итоги 14 февраля: Супрун продолжит работать, нормы газа, субсидии "Укрпочтой"
07:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Ульяна Супрун возвращается к работе в Минздраве. Правительство вернуло прежние газовые нормы для субсидиантов. Пилотный проект "Укрпошты" по доставке субсидий.

Супрун вновь при делах

Окружной административный суд города Киева отменил отстранение Ульяны Супрун от должности и. о. министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение вынес судья Сергей Каракашьян.

Ульяна Супрун сообщила, что уже начала подписывать документы, касающиеся распределения вакцин и лекарств в регионы и отправки пациентов на лечение за границу.

Она поблагодарила всех за поддержку в реформах. "Хочу поблагодарить и заверить, мы не остановимся, мы идем вперед, медицинская реформа проходит и будет проведена до самого конца", - сказала Супрун.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Гройсман сдержал обещание о газовых нормах

Кабинет министров Украины вернул предыдущие социальные нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий для населения.

ЕС и ПРООН начинают реформирование работы Верховной Рады

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал это решение на заседании правительства 30 января 2019 года, в соответствии с этим оплачивать платежи, выставленные потребителям без счетчиков в январе, в соответствии с завышенными нормами не нужно.

Доставка субсидий "Укрпоштой"

АО "Укрпошта" в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг около 1,1 млн получателям.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпошта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии. Таким образом, пенсионеры смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги.

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Украина, Укрпошта, Владимир Гройсман, Ульяна Супрун.
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