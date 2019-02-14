Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы

Новости Украины: Работа Министерства здравоохранения Украины разблокирована решением Окружного административного суда города Киева.

Ульяна Супрун сообщила, что уже начала подписывать документы, касающиеся распределения вакцин и лекарств в регионы и отправки пациентов на лечение за границу.

Об этом сообщила Ульяна Супрун после принятого решения суда.

"Сегодня утром я уже начала подписывать документы, лекарства уже увозят в регионы, уже подписываю документы чтобы пациенты могли лечиться за границей", - сказала Супрун.

Она поблагодарила всех за поддержку в реформах. "Хочу поблагодарить и заверить, мы не остановимся, мы идем вперед, медицинская реформа проходит и будет проведена до самого конца", - сказала Супрун.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

Вечером 12 февраля в суде подтвердили, что судья Сергей Каракашьян, который должен принять решение по ходатайству Кабмина, уже более суток находится в совещательной комнате.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Министерства здравоохранения Украины, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, 13 февраля Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства, определенных постановлением Кабмина от 17 июля 2003 г. № 1096 ”О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия”.

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.