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Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины

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Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
08:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ближайшие дни погода в Украине будет определяться борьбой мощных атмосферных гигантов – циклона и антициклона.

В ближайшие сутки, 25 февраля, на территорию Украины будет перемещаться более теплый воздух с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

На Левобережье страны в понедельник небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южной части и в горах 5-10° мороза; днем 1-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 25 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 25 февраля:

  • Ужгород – ясно, ночью -2...-4, днем +5...+7
  • Львов – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -2...-4, днем +7...+9
  • Тернополь –  ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Черновцы – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Хмельницкий –  ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Луцк –  ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Ровно –   ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Житомир –  ясно, ночью -1...-3, днем +4...+6
  • Винница – ясно, ночью -3...-5, днем +4...+6
  • Одесса – ясно, ночью -6...-8, днем +4...+6
  • Николаев – ясно, ночью -6...-8, днем +3...+5
  • Херсон –  ясно, ночью -7...-9, днем +3...+5
  • Симферополь – ясно, ночью -4...-6, днем +2...+4
  • Кропивницкий – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5
  • Черкассы – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5
  • Чернигов – ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5
  • Сумы –  ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Полтава –  ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Днепр – дождь, ночью -5...-7, днем +1...+3
  • Запорожье – ясно, ночью -6...-8, днем +7...+9
  • Донецк –   дождь, ночью -5...-7, днем +1...+3
  • Луганск – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Харьков – ясно, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Киев – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6 

На 26 февраля синоптики прогнозируют ночью в восточных областях и на севере Левобережья, днём в Украине, кроме западных областей, небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днём 0-5° тепла.

В Киеве 26 февраля ожидается погода ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, вдень 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 26 февраля, Фото: meteo.gov.ua

27 февраля в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в Карпатском регионе, Приазовье и Крыму небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в западных областях до 7°. В Киеве и области будет облачно с прояснениями. 26 февраля небольшие осадки. 27 февраля без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 27 февраля, Фото: meteo.gov.ua

28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, на севере Левобережья 28 февраля 6-12° мороза; днем в Украине 2-8° тепла, в восточной части около 0°, на западе 28 февраля 5-11° тепла.

В столице и столичном регионе без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

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"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Метели, Погода 25 февраля, Прогноз погоды на 25 февраля.
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