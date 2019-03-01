Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа

Новости Украины: Из фракции ББП в парламенте вышли нардепы Найем, Лещенко и Залищук. Трам и Ким Чен Ын провели совместную встречу в Ханое. В Украине в 2020 году может пройти перепись населения. Такими были главные новости четверга, 28 февраля, в Украине и мире.

Три депутата покинули Блок Петра Порошенко

Нардепы Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук заявили о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Наиболее вероятной причиной для этого могло послужить недавнее обнародование журналистского расследования относительно хищения в "Укроборонпроме". Правда, такую причину выхода из партии открыто назвала только Светлана Залищук. В свою очередь, Мустафа Найем написал у себя на Facebook-странице, что выход из фракции является формальностью.

Он отметил: за четыре с половиной года "слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". Он добавил, что у него были на эти вопросы ответы, однако, мало кому они казались убедительными.

"Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", – отметил Мустафа Найем.

Он добавил, что "уже давно по разные стороны ценностных баррикад" с другими членами фракции, а "последние события это только подтвердили".

Кроме него, свои заявления о выходе в соцсетях опубликовали народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко.

"Хищение у солдат – это за гранью человечности",– написала Залищук в своем Twitter.

Теперь вполне вероятным является то, что нардепов лишат мандатов.

Не договорились: чем завершилась встреча лидеров США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое. Лидеры завершили свои переговоры раньше, чем планировалось, а также отменили совместный обед.

Трамп объяснил это тем, что Ким Чен Ын в ответ требовал полной отмены санкций, а США это не устраивает. Он добавил, что будет ждать следующих переговоров и предсказывает им "огромный потенциал". Также лидер КНДР, по словам Трампа, пообещал больше не проводить ядерные и ракетные испытания.

Команды обеих сторон рассчитывают продолжать переговоры в будущем. Несмотря на отсутствие договоренностей, в Белом доме считают эти переговоры "продуктивными".

В Украине изменили нормы потребления газа для населения

Кабинет министров в очередной раз изменил нормы потребления природного газа для населения. Само решение было принято без предварительного анонса и даже не было включено в повестку заседания.

Так, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб. м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб. м на человека.

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне

Лондонский суд арестовал два элитных особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов. Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиарда рублей.

В Украине в 2020 году может пройти перепись населения

В декабре 2019 года в Оболонском и Бородянском районах Киева пройдет пробная перепись населени, а Всеукраинская может пройти в 2020 году.

В ходе пробной переписи населения запланировано проведение проверки программы и переписного инструментария, определение методов и основных организационных мероприятий. Также будут использоваться инновационные технологии, определяться оптимальные даты и длительности проведения переписи, определяться концепции технологии обработки данных и механизмы взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.