Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку
В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку
Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа

Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Svitlana Zalishchuk / Facebook

Новости Украины: Из фракции ББП в парламенте вышли нардепы Найем, Лещенко и Залищук. Трам и Ким Чен Ын провели совместную встречу в Ханое. В Украине в 2020 году может пройти перепись населения. Такими были главные новости четверга, 28 февраля, в Украине и мире.

Три депутата покинули Блок Петра Порошенко

Нардепы Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук заявили о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Наиболее вероятной причиной для этого могло послужить недавнее обнародование журналистского расследования относительно хищения в "Укроборонпроме". Правда, такую причину выхода из партии открыто назвала только Светлана Залищук. В свою очередь, Мустафа Найем написал у себя на Facebook-странице, что выход из фракции является формальностью.

Он отметил: за четыре с половиной года "слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". Он добавил, что у него были на эти вопросы ответы, однако, мало кому они казались убедительными.

"Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", – отметил Мустафа Найем.

Он добавил, что "уже давно по разные стороны ценностных баррикад" с другими членами фракции, а "последние события это только подтвердили".

Кроме него, свои заявления о выходе в соцсетях опубликовали народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко.

"Хищение у солдат – это за гранью человечности",– написала Залищук в своем Twitter.

 Теперь вполне вероятным является то, что нардепов лишат мандатов.

Не договорились: чем завершилась встреча лидеров США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое. Лидеры завершили свои переговоры раньше, чем планировалось, а также отменили совместный обед.

Трамп объяснил это тем, что Ким Чен Ын в ответ требовал полной отмены санкций, а США это не устраивает. Он добавил, что будет ждать следующих переговоров и предсказывает им "огромный потенциал". Также лидер КНДР, по словам Трампа, пообещал больше не проводить ядерные и ракетные испытания.

Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"

Команды обеих сторон рассчитывают продолжать переговоры в будущем. Несмотря на отсутствие договоренностей, в Белом доме считают эти переговоры "продуктивными".

В Украине изменили нормы потребления газа для населения

Кабинет министров в очередной раз изменил нормы потребления природного газа для населения. Само решение было принято без предварительного анонса и даже не было включено в повестку заседания.

Так, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб. м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб. м на человека.

Пенсии, монетизации и выборы: что ждет украинцев в марте

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне

Лондонский суд арестовал два элитных особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов. Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиарда рублей.

 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения

В декабре 2019 года в Оболонском и Бородянском районах Киева пройдет пробная перепись населени, а Всеукраинская может пройти в 2020 году.

В ходе пробной переписи населения запланировано проведение проверки программы и переписного инструментария, определение методов и основных организационных мероприятий. Также будут использоваться инновационные технологии, определяться оптимальные даты и длительности проведения переписи, определяться концепции технологии обработки данных и механизмы взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Чен Ын, Мустафа Найем, Светлана Залищук, БПП, Итоги дня, Главные новости дня, Главные новости 28 февраля, Итоги 28 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
04 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
05 "Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
В Украине стартуют профилактические мероприятия &quot;Мигрант&quot;
В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
Первый день весны будет снежным и холодным
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь