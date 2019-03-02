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Суббота, 02.03.2019
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Итоги 1 марта: Гнап и Садовый снимают свои кандидатуры, решение суда в Гааге

Итоги 1 марта: Гнап и Садовый снимают свои кандидатуры, решение суда в Гааге
09:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Два кандидата в президенты Украины Андрей Садовый и Дмитрий Гнап снимут свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, суд в Гааге признал нарушение РФ по "Нафтогазу".

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Садовый намерен снять свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу другого кандидата на пост главы государства Анатолия Гриценко.

Политик сослался на данные социологических исследований, который показал, что его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.

В свою очередь, Анатолий Гриценко поблагодарил за такое решение Андрея Садового.

"Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу", – заявил Гриценко.

На следующей неделе оба политика должны встретиться, чтобы обсудить сотрудничество и подписать публичное соглашение.

Гнап также заявил о готовности снять свою кандидатуру

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook заявил, что также снимает свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

В видеообращении он напомнил, что обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. В связи с этим, он подтвердил, что готов это сделать в пользу Анатолия Гриценко.

Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта. 

Старт автоматической индексации пенсий

С 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривень. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Голос Украины.

"Перерасчет пенсий будет проводиться 1 марта каждого года на основе двух показателей: 50 процентов уровня инфляции за предыдущий год и 50 процентов роста средней зарплаты. Кроме того, индексация пенсии будет происходить после роста минимального прожиточного минимума", - сказал он.

Снижение норм потребления газа

Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. 

Данное решение правительство приняло в среду, 27 февраля, в ответ на оспаривание облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, которые были установленным постановлением №63 на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Новое решение суда в Гааге

Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Коболев отметил, что стоимость утраченных в результате аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до $5 млрд.

Особняки Фирташа в Лондоне арестовали

Высокий суда Англии и Уэльса принял решение об аресте имущества украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в этой стране в качестве обеспечительной меры по требованию российского банка ВТБ, добивающегося возврата кредитов на сумму 2,5 млрд руб.

В Лондоне арестованы два особняка и другое имущество Д.Фирташа, оцениваемое более чем в GBP50 млн. В частности, речь идет о пятиэтажном особняке общей площадью более 1,5 тыс. кв. м в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком и историческом здании площадью порядка 2,6 тыс. кв. м, являвшемся частью бывшей станции лондонского метро "Бромптон-роуд"

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Все по теме:

Выборы 2019, Итоги дня 1 марта, Главные события 1 марта, Андрей Садовый снимает свою кандидатуру, Гнап снимает свою кандидатуру, В пользу Гриценко, Автоматическая индексация пенсий, В Лондоне арестовали особняки Фирташа, Снижение норм потребления газа.
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