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Итоги 3 марта: Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму, испытание БАРСа

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Итоги 3 марта: Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму, испытание БАРСа
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pomisna.info

Новости Украины: В оккупированном Крыму дважды задерживали и отпускали архиепископа ПЦУ Климента. В Эстонии состоялись парламентские выборы.Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Умер знаменитый украинский актер Сергей Романюк. Такими были главные новости воскресенья, 3 марта, в Украине и мире.

Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму

Российские спецслужбы задержали архиепископа Архиепископа ПЦУ Климента задержали в оккупированном Крыму Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы.

"Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", – прокомментировал архиепископ Климент. К священнослужителю как можно скорее прибыл адвокат Эмиль Курбединов, а затем и Николай Полозов.

Климент рассказал: "Сначала так называемые полицейские попросили предоставить им документы и открыть дипломат, чтобы они посмотрели, что в нем есть. После этого мне сказали, чтобы я прошел в дежурную часть на автовокзале. Они вызвали "наряды полиции". За это время Климент связался с украинским консулом в Ростове-на-Дону, руководством церкви и правозащитниками.

Ехал к Грибу: Архиепископа Климента задержали в оккупированном Симферополе

"Меня продержали 4 часа с нарушением всех норм и правил, потому что за 3 часа мне должны предъявить обвинение", – добавил Климент. А как только архиепископ вышел из участка – его задержали снова. На этот раз якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке. За это Клименту якобы грозило до 15 суток административного ареста.

Архиепископа Климента отпустили

В конце концов архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили из так называемого Киевского райотдела полиции без составления протокола и без предъявления каких-либо обвинений. Правозащитники уверяют, что такие задержания проукраинских деятелей – системное явление в Крыму.

Испытания бронеавтомобиля "БАРС-8" 

Государственные испытания бронеавтомобиля "БАРС-8" завершились успешно.

Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

"БАРС-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Новый американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Как отметили в NASA, это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС.

Умер народный артист Украины Сергей Романюк

Актер театра и кино Сергей Романюк умер в Киеве. Актеру, известному по фильмам "Роксолана" и "Иван Сила", было 66 лет.

Точная причина смерти неизвестна, но артист уже долго боролся с длительной болезнью Умер актер Сергей Романюк – звезда фильмов "Роксолана" и "Иван Сила" .Ему было трудно ходить, поэтому он передвигался с палочкой.

В Эстонии состоялись парламентские выборы

В Эстонии прошло голосование на парламентских выборах. Победу одержала оппозиционная партия Реформ, которая может рассчитывать на 34 парламентских мандата.

Правящая Центристская партия стала второй и получит 26 мандатов, а оппозиционная Консервативная народная партия может рассчитывать на 19 мест в парламенте.

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Crew Dragon, Архиепископ Климент, Итоги дня, Главные новости, ПЦУ, Сергей Романюк, Главные новости 3 марта, Итоги 3 марта.
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