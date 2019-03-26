Итоги 25 марта: Историческое решение Трампа и победа Украины

Новости Украины: ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах. Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. На границе Израиля и сектора Газа произошло очередное обострение. Сборная Украины победила во втором матче отбора на Евро-2020. Apple представила новинки. Такими были главные новости 25 марта в Украине и мире.

Голанские высоты – территория Израиля: историческое решение Трампа

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По словам американского политика, такой шаг следовало сделать еще несколько десятилетий назад, хотя этот вопрос обсуждали длительное время.

Также он подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами – это "старт историческим изменениям и предоставление израильтянам возможности развивать способность защищать себя".

Что означает такое решение Трампа для Украины? Это однозначно создает международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыма российским.

В Кремле уже обвинили США в двойных стандартах, вспоминая Крым, хотя Москва и дальше утверждает, что никакого захвата и оккупации полуострова не было, а так называемому присоединению способствовало "волеизъявления народа".

В Вашингтоне, в свою очередь, все обвинения отвергают, подчеркивая, что это не является нарушением резолюции Совбеза ООН.

"То, что президент Трамп сделал с Голанскими высами, – это признание реальности на местах и ситуации с безопасностью, необходимой для защиты израильского государства. То, что мы хотим для всего Ближнего Востока, – это работать на стабильность. США являются силой добра для этого региона. Наши намерения благородны. Мы хотим, чтобы для народа Ливана, народа Кувейта, народа Израиля и всех народов Ближнего Востока последствия такого шага были только положительными. А решение, которое принял Трамп, собственно увеличит возможность для стабильности здесь",- отмечал госсекретарь США Майк Помпео.

ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Всего для наблюдения за выборами зарегистрированы 2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Как сообщалрсь, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением.

Монах из Кении получил премию Учитель мира

Кенийский монах-францисканец Питер Табичи стал лауреатом премии Учитель мира (The Global Teacher Prize) за 2019 год, учрежденной фондом миллиардера Санни Варки.

На торжественной церемонии в Дубае имя победителя объявил киноактер Хью Джекман. Лауреат получит награду в один миллион долларов. Известно, что 36-летний Табичи работает учителем физики и математики в средней школе кенийского города Накуру.

"Преподавание у меня в крови. Мои отец, дяди, двоюродные братья были учителями", - отметил кениец в своей заявке на участие в конкурсе.

Отмечается, что около 80% своей зарплаты Табичи отдает в поддержку школьников из малообеспеченных семей.

На границе Израиля и сектора Газа произошло очередное обострение

С территории сектора Газа была запущена ракета, которая попала в жилой дом в центральной части Израиля. В результате атаки пострадали семь человек, в том числе трое детей.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по территории анклава. После этого палестинцы объявили о начале пуска ракет по еврейским поселениям. Всего с территории сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 30 ракет.

Позже движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем, которого удалось добиться при посредничестве Египта. Однако эта информация появилась на фоне продолжающихся атак с обеих сторон границы.

Порошенко подаст в суд на канал "1+1"

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения лжи и дезинформации этим каналом, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - говорится в заявлении А.Герасимова, распространенном на официальном сайтепредвыборной кампании П.Порошенко в понедельник.

Сборная Украины победила во втором матче отбора на Евро-2020

В Люксембурге завершился матч квалификации на Евро-2020 между местной командой и Украиной. Украинцы в гостях обыграли Люксембург (2:1).

На 34-й минуте счет в матче открыл Давид Тюрпель. На 40-й минуте Виктор Цыганков замкнул передачу Александра Зинченко.

Во втором тайме Андрей Шевченко сделал замены - вышел второй форвард Яремчук, Караваев. Правда, вместо игрока Зари пришлось выпускать Буяльского из-за травмы.

В добавленное время мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Люксембурга Родригес.

Владимир Кличко отпраздновал 43-летие

25 марта легендарному украинскому супертяжеловесу, экс-чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала The Ring , двукратному чемпиону мира Владимиру Кличко исполнилось 43 года.

Владимир Кличко по праву входит в топ-10 лучших супертяжеловесов всех времен. Владимир Кличко впервые стал чемпионом мира по версии WBO 14 октября 2000 года, завоевав титул против Криса Берда и провел 5 успешных защит этого титула.

Apple провела первую в 2019 году пресс-конференцию и представила новинки

25 марта Apple провела пресс-конференцию, на которой показала свои новые продукты. Вокруг презентации было много слухов, главные из которых — выпуск новой версии AirPods и планшетов iPad mini и Air. Однако все свои новые гаджеты она анонсировала за неделю до мероприятия. Причем сделала это без всякой подготовки и просто разослала журналистам пресс-релизы.

В результате в самом начале презентации Тим Кук обозначил, что вся пресс-конференция была посвящена новым сервисам компании.