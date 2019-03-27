Итоги 26 марта: Дополнительные поезда, Зайцева обжаловала приговор и пять лет Нацгвардии

Новости Украины: Виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева обжаловала приговор суда о 10 годах тюрьмы. Восстановленная Нацгвардия Украины отметила свою 5 годовщину. Ryanair и Wizz Air запустят новые маршруты. Укрзализныця " назначила 7 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. Конгресс не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП. Такими были главные новости 26 марта в Украине и мире.

Зайцева обжаловала 10 лет тюрьмы

Виновница смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Алена Зайцева обжаловала приговор суда.

26 февраля суд вынес приговор Зайцевой и Геннадия Дронову по делу смертельной аварии в Харькове, что случилась 18 октября 2017 года. Обоих приговорили к 10 годам тюрьмы, на 3 года лишили водительских прав и обязали выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП.

Первым апелляцию на приговор суда подал Дронов Адвокат Геннадия Дронова подал апелляцию . Его защита считает решение суда "предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека".

А 26 марта решение суда обжаловала и Зайцева. Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина. Теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

5 лет Нацгвардии

Восстановленная после революции Достоинства Нацгвардия отметила 5 лет. Ее представители побывали в самых горячих точках Славянска, Иловайска и участвовали в боях за Мариуполь. Более 200 бойцов так и не вернулись с войны на Донбассе.

В одном из учебных центров состоялись торжественные мероприятия по случаю праздника. Там присутствовали президент Украины, премьер-министр, секретарь СНБО, министр обороны, руководитель СБУ.

Во время торжественного поздравления военнослужащим передали новые образцы техники и стрелкового оружия, новейшие штурмовые и снайперские винтовки. Также Нацгвардии передали ремонтно-эвакуационные машины, санитарные автомобили и бронетранспортеры.

Дополнительные поезда на Пасху и майские праздники

В Украине будут курсировать 7 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники которые уже давно курсируют по графику. Все по причине длительных выходных: украинцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 27 апреля по 1 мая.

Поезд № 191/192 сообщением Киев – Львов будет ездить 26 и 27 апреля, а также 1 и 5 мая. Из Киева поезд отправится в 7:42, а во Львов прибудет в 17:59. В обратном направлении поезд отправится в 11:54, а в Киев прибудет в 21:47.

Поезд № 197/198 сообщением Киев – Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Из Киева поезд отправится в 6:17, а в Ковель прибудет в 15:11. Из Ковеля поезд отправится в 11:27, а в Киев прибудет в 20:45.

Поезд № 162/161 сообщением Киев – Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев. Из Киева поезд отправится в 14:35, а в Николаев прибудет в 4:53. Из Николаева поезд будет отправляться 30 апреля и 4 мая в 21:47, а в Киев прибывать в 12:28.

Поезд № 223/224 сообщением Киев – Одесса будет ездить 27 апреля, 1 и 5 мая. Из Киева поезд отправится в 8:35, а в Одессу прибудет в 17:51. Из Одессы поезд отправится в 11:08, а в Киев прибудет в 20:31.

Поезд №179 сообщением Киев – Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Из Киева поезд отправится в 8:03, а в Днепр прибудет в 17:57. Из Днепра поезд отправится в 12:20, а в Киев прибудет в 22:04.

Поезд №164/163 сообщением Киев – Харьков будет ездить 27 апреля и 1 мая. Из Киева поезд отправится в 5:37, а в Харьков прибудет в 13:45. Из Харькова поезд отправится в 14:05, а в Киев прибудет в 21:37.

Поезд №168 сообщением Львов – Одесса будет курсировать 27 и 30 апреля, 1 и 5 мая. Из Львова поезд отправится в 9:16, а в Одессу прибудет в 20:39. Из Одессы поезд отправится в 10:18, а во Львов прибудет в 21:05.

Также на Пасху и майские праздники назначены дополнительные рейсы для поездов №670 Кременчуг – Бахмач, №774 Киев – Шостка, №782 Киев – Черкассы, №779 Сумы – Киев – Винница.

Конгресс не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП

Палата представителей Конгресса США не смогла преодолеть вето, наложенное президентом Дональдом Трампом на одобренную ранее законодателями резолюцию об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

За преодоление вето высказалось 248 законодателей, против проголосовал 181 конгрессмен. Согласно процедуре, чтобы разблокировать вето президента, обе палаты Конгресса должны обеспечить по меньшей мере две трети мандатов. В случае с Палатой представителей – это как минимум 290 голосов.

Из Администрации президента пропал секретный документ

Служба безопасности Украины расследует исчезновение документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро, который был передан в Администрацию Президента в апреле 2015 года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами", - говорится в материалах дела.

Украина не признала суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

Ryanair и Wizz Air запустят новые маршруты

Аэропорт Харькова скоро начнет принимать рейсы из Литвы и Польши. Все благодаря скорому открытию маршрутов авиакомпаниями Ryanair и Wizz Air. Первый лоукостер запустит новый маршрут 17 июня в Краков. Он же откроет Литву для пассажиров харьковского аэропорта. Но только с 27 октября.

В компании Wizz Air список новых пунктов для посадки шире. Клиенты этого лоукостера смогут воспользоваться его услугами, отправляясь в Вену, Дортмунд, Гданск, Катовице или Вроцлав. Эти рейсы планируют открыть в конце марта. В Краков первый рейс этой авиакомпании будет совершен 2 июня.