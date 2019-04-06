Супрун прокомментировала результаты медосмотра Порошенко и Зеленского

Новости Украины: Супрун заявила, что не может комментировать результаты анализов кандидатов в президенты, так она при сдаче анализов не присутствовала.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из телеканалов прокомментировала предварительные анализы кандидатов в президенты Украины, которые они сдали 5 апреля.

Она отметила, что лучшим местом, чтобы сдать анализы на выявление содержания алкоголя или наркотиков в крови является Национальный антидопинговый центр. По ее словам, сдачу анализов в других местах комментировать не целесообразно, если не находиться на месте на момент проведения анализа.

Супрун заявила, что антидемпинговый центр является единственной лабораторией в Украине которая может показать наличие в крови каких-либо веществ и имеет доверие Международного олимпийского комитета. Именно в этом заведении в результатах анализов можно узнать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использования наркотиков.

По словам Супрун, кровь и моча показывает результаты только за последние несколько дней или неделю, поэтому сдача этих анализов не является долгосрочным показателем.

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.