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Супрун прокомментировала результаты медосмотра Порошенко и Зеленского

Супрун прокомментировала результаты медосмотра Порошенко и Зеленского
15:34 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: moz.gov.ua

Новости Украины: Супрун заявила, что не может комментировать результаты анализов кандидатов в президенты, так она при сдаче анализов не присутствовала.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из телеканалов прокомментировала предварительные анализы кандидатов в президенты Украины, которые они сдали 5 апреля.

Она отметила, что лучшим местом, чтобы сдать анализы на выявление содержания алкоголя или наркотиков в крови является Национальный антидопинговый центр. По ее словам, сдачу анализов в других местах комментировать не целесообразно, если не находиться на месте на момент проведения анализа. 

Супрун заявила, что антидемпинговый центр является единственной лабораторией в Украине которая может показать наличие в крови каких-либо веществ и имеет доверие Международного олимпийского комитета. Именно в этом заведении в результатах анализов можно узнать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использования наркотиков.

По словам Супрун, кровь и моча показывает результаты только за последние несколько дней или неделю, поэтому сдача этих анализов не является долгосрочным показателем. 

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

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Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Ульяна Супрун, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Сдача анализов.
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