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Итоги 9 апреля: когда пройдут дебаты, акции протеста и масштабный пожар

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Итоги 9 апреля: когда пройдут дебаты, акции протеста и масштабный пожар
07:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Дебаты кандидатов в президенты пройдут на Общественном 19 апреля в 20:00. Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук написал заявление об увольнении. Под офисом Зеленского состоялась акция протеста. Масштабный пожар в Харьковской области. Такими были главные новости вторника, 9 апреля.

Дата и место проведения дебатов

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся на Общественном телевидении в последнюю пятницу перед голосованием, а именно 19 апреля. Такое заявление сделал руководитель НОТУ Зураб Аласания и ЦИК.

"Позиция Общественного такова: мы готовы к дебатам 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе. А после того возможно любое время и любой формат. Как я понимаю, ЦИК не будет спорить, что после этого уже будет воля вольная. То есть мы готовы предоставить кандидатам возможность более свободно, вне официальных дебатов и государственных средств, провести то, что можно назвать ток-шоу или что-то в более свободном стиле, с экспертами и журналистами, если они на это согласятся",– заявил Аласания.

В то же время, председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что закон "О выборах президента" устанавливает определенные основания и определенный порядок проведения дебатов. По ее словам, можно провести дебаты за счет избирательных средств, так и дебаты, которые согласно закону "О выборах Президента" статьи 62 должен проводить ЦИК с Общественным.

Она отметила, что дебаты, которые установлены законом, отвечают не только международной практике, но и четырем базовым принципам:

  • Дебаты должен проводить независимая компания, которой собственно и является Общественное;
  • Дебаты должны быть вседоступными, то есть все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу трансляции дебатов;
  • Дебаты должны иметь четкую структуру: вступительное слово, заключительное слово, тайминг на вопросы и ответы (это означает, что в рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до избирателя свою позицию);

Недопустимость агитационной символики на дебатах, то есть в студии не должно быть никакой символики относительно того или иного кандидата, а человек, который ведет эти дебаты не является арбитром или кем-то другим, а является модератором (он должен отслеживать, придерживаетсяли каждый из кандидатов структуры дебатов).

"Поэтому со стороны Центральной избирательной комиссии будет обеспечено все для того, чтобы наши кандидаты использовали эту возможность и дали возможность нам с вами, избирателям, понять и определиться со своей позицией. Это является самой главной нашей задачей", – подытожила Слипачук.

Заметим, если кандидаты Зеленский и Порошенко все же решат в 19:00 19 апреля проводить ток-шоу на НСК "Олимпийский", у них будет час, чтобы успеть прийти на уже официальные дебаты в студию Общественного.

Поэтому, если оба кандидата не появятся на эфир, Общественное в 20:00 будет вынуждено прервать его для того, чтобы сделать заявление относительно официальных дебатов.

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка со словами: "Извините, кандидат "такой-то" не явился на дебаты",– шутя объяснил Аласания.

Если на официальные дебаты в указанное время придет лишь один кандидат, согласно закону, он будет иметь право самостоятельно использовать это время в эфире Общественного.

Отставка еще одного фигуранта дела Гандзюк

Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук написал заявление об увольнении. В субботу, 6 апреля, такое же заявление написал глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев. Активисты утверждают, что они могут быть причастны к убийству Екатерины Гандзюк.

Сам Рищук заметил, что в облгосадминистрацию пришел вместе с Гордеевым, потому и идет вместе с ним.

"Жалею ли я о том, что променял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. И если бы пришлось начать все сначала, я прошел бы этот путь еще раз. Что я получил взамен? Моя должность – это опыт, большой опыт и возможность помогать людям. Я получил седины и уважение многих людей в области", – отметил Рищук.

Он убеждает, что в будущем продолжит работать депутатом облсовета.

"Что касается того проплаченного абсурда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк", могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика. Что касается меня, то я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика",– заявил Рищук.

Под офисом Зеленского состоялась акция протеста

Под одним из офисов кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского в Киеве состоялся митинг. 

Во вторник днем под зданием на ул.Новоселицкая, в котором расположен офис В.Зеленского, проходит акция представителей ряда общественных организаций, в частности "Всеукраинский профсоюз сфер компьютерных и информационных технологий", "Украинский комитет по борьбе с коррупцией" и "Союз офицеров Украины".

Как передает корреспондент, участники акции призывают В.Зеленского выйти к ним и ответить на озвученные вопросы. В частности, от ряда выступающих спикеров звучат призывы ответить на звучащие в украинском информационном пространстве обвинения в его адрес в антиукраинских и пророссийских взглядах, пользовании автомобилем, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, сдать анализы на наличие в его крови наркотических веществ и ряд других.

Суд отменил штраф Коболеву в 1,4 миллиарда гривен

Подольский райсуд Киева частично удовлетворил второй иск главы Нафтогаза Андрея Коболева, отменив предписанный ему Энергетической таможней штраф в 1,36 млрд грн.

Первую часть штрафа в семь млрд грн Коболеву удалось отменить еще в июле 2018 года, а в марте этого года после того как Энерготаможня проиграла апелляцию, решение вступило в силу.

Таможня обвинила Коболева в том, что он не подал дополнительную таможенную декларацию с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в октябре-ноябре 2015 года.

Масштабный пожар в Харьковской области 

В Харьковской области за прошедшие сутки произошло 86 пожаров в природных экосистемах общей площадью 20 га.

В сгоревшей сухой траве вблизи заброшенного домовладения по ул. Кузнецова поселка Буды Харьковского района обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1973 года рождения.

Кроме того, пожары, связанные с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора привели к уничтожению или повреждению 2 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаража и 2 заборов. В одном случае огонь от горящей травы повредил кабели мобильной связи.

По информации спасателей, практически во всех случаях причиной пожаров стал человеческий фактор.

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Выборы, ЦИК, Дебаты, Зураб Аласания, Итоги дня, Главные новости, Итоги 9 апреля, Главные новости 9 апреля.
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