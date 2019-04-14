Итоги дня 13 апреля: Порошенко обратился к Зеленскому, годовщина АТО и победа Ломаченко

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, протесты "желтых жилетов" во Франции, украинец Василий Ломаченко успешно защитил титулы чемпиона мира WBO и WBA в легком весе, 5 годовщина с начала АТО.

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Годовщина АТО

Ровно 5 лет назад, 13 апреля, СНБО принял решение начать Антитеррористическую операцию из-за вооруженной российской агрессии на Донбассе.

12 апреля 2014 года пророссийские боевики, которыми руководили офицеры спецслужб РФ, захватили государственные учреждения в Донецке, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке и Славянске. В Славянск и Краматорск были направлены спецподразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.

Утром 13 апреля 2014 года в пригороде Славянская группа спецназначения СБУ «Альфа» совместно с руководством Донецкой областной милиции проводили разведку. Они остановились в селе Семеновка, чтобы пообщаться с местными жителями. В настоящее время на спецназовцев было совершено вооруженное нападение. В этом бою погиб капитан СБУ "Альфа" Геннадий Биличенко.

Новая военная награда

В украинской армии появится новая награда - медаль "За жертву крові в боях за свободу України". Отмечается, что количество и степень тяжести ранений будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали или планке - белая или серебряная веточка для легких ранений, желтая или золотая - для тяжелых.

На медальной ленте могут находиться одновременно максимум три веточки разных цветов, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за самое тяжелое ранение.

Дебаты на "Олимпийском"

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти в воскресенье, 14 апреля, на дебаты на НСК "Олимпийский". Соответствующее видеообращение Порошенко обнародовал в Facebook.

Володимире Олександровичу, 14 квітня о 14 годині чекаю вас на стадіоні "Олімпійський" на дебати. Спілкування з виборцями важливіше, ніж вихідні у Парижі. pic.twitter.com/SxoKG6KLVP — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее выходных в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми", - сказал Порошенко.

Зеленский проигнорировал 4 повестки в военкомат

Кандидат в президенты Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, которые направлялись ему во время мобилизации 2014-2015 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в ответ на обращение народных депутатов Татьяны Чорновол, Александра Бригинца, Юлия Мамчура и Михаила Бондаря.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. находится на воинском учете военнообязанных в Металлургийно-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание - солдат, военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства", - отметили в Минобороны.

Как прошла 21-ая суббота протестов "желтых жилетов" во Франции

По данным префектуры, 23 протестующих были арестованы во французской Тулузе. В полиции Париже полиция произвела 15 арестов и 5885 профилактических проверок. Кроме того, в Тулузе полиция применила слезоточивый газ, а протестующие подожгли строительную машину. Полицейские пытаются не пустить протестующих к Капитолийской площади.

Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.

Инцидент возле посольства Украины в Британии

Лондонская полиция не считает терактом инцидент, который произошел 13 апреля у посольства Украины в Великобритании. В полиции говорят, что офицеры выехали по вызову о столкновении автомобиля с рядом других вблизи украинского посольства. Когда они прибыли на место, водитель направил автомобиль на них. Полицейские применили оружие и электрошокеры, задержав мужчину в возрасте около 40 лет. Он не пострадал.

По стандартной процедуре, сейчас идет расследование применения полицейскими огнестрельного оружия во время этого инцидента. Пока это продолжается, я бы хотел отдать должное офицерам, которые быстро отреагировали на этот инцидент и поставили себя под угрозу, как это делают каждый день, чтобы удержать людей Лондона в безопасности", - сказал старший инспектор Энди Волкер.

Ломаченко успешно защитил титулы

Украинец Василий Ломаченко успешно защитил титулы чемпиона мира WBO и WBA в легком весе, нокатуировав британского претендента Энтони Кроллу в четвертом раунде.

Поединок между украинским и британским боксерами-легковесами прошел на знаменитом Staples Center в американском Лос-Анджелесе. На кону боя Василий Ломаченко/Энтони Кролла были чемпионские пояса по версиям WBA и WBO, а также титул чемпиона журнала The Ring, которыми владеет украинский атлет.