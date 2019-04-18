Итоги 17 апреля: Суд над экс-депутатом, морякам в РФ продлили арест и КНДР испытала новое оружие

Новости Украины: Порошенко согласился на дебаты на Олимпийском в 19:00. Военнопленным украинским морякам в РФ продлили арест. Суд арестовал экс-депутата Крючкова. КНДР испытала новое тактическое оружие. Такими были главные новости вторника, 16 апреля, в Украине и мире.

Порошенко согласился на дебаты на Олимпийском в 19:00

Действующий глава государства Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский в 19:00 19 апреля. Штабы кандидатов договорились по шести позициям и не договорились по четырем.

"1. Трибуны делят не вдоль, а поперек. 2. Символику партий не используют. 3. Артистов с песнями запускают по очереди. 4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои. 5. Время начала концертов: 16:00. 6. Время начала дебатов: 19:00", – рассказал глава НОТУ Зураб Аласания.

Дисскусионными остались вопросы относительно количества вопросов – по три или по четыре; имя ведущего; одна ПТС или две; и отдавать одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Военнопленным украинским морякам в РФ продлили арест

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 24 украинским морякам, задержанным у Керченского пролива. Трех раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, - оставили под стражей до 26 июля

Так, до 24 июля меру пресечения продлили: Сергею Цибизову, Андрею Оприско, Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Богдану Головашу, Сергею Попову, Владимиру Терещенко, Андрею Шевченко, Вячеславу Зинченко, Денису Гриценко, Михаилу Власюку и Андрею Драчу, Богдану Небылице, Юрию Будзилу, Владимиру Лесному, Юрию Беъязычному, Олегу Мельничуку, Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезе, Сергею Чулибе.

Сами пленные моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме вопросов об имени, возрасте и звании. Украинцы отмечали, что в соответствии с третьей Женевской конвенцией, они являются военнопленными.

Суд над экс-депутатом Крючковым

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату, руководителю компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении ЦПК в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

На Сытника завели дело за взятку

Государственное бюро расследований открыло дело о получении главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По данным следствия, взятку Сытник, предположительно, получил от экс-нардепа, бывшего экс-председателя правления холдинговой компании Энергосеть Дмитрия Крючова.

КНДР испытала новое тактическое оружие

КНДР провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа - впервые после неудачных переговоров с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Как уточняется, речь идет о тестировании "мощной боеголовки", проходившем непосредственно под наблюдением Ким Чен Ына. Таким образом новое испытание Пхеньяном ракетного оружия состоялось менее чем через два месяца после неудачных переговоров лидеров США и КНДР в Ханое.

Сербия запустила процесс строительства части Турецкого потока

Сербия приступила к строительству участка трубопровода Турецкий поток для транспортировки российского природного газа в Европу. TurkStream будет транспортировать российский газ по трубопроводу под Черным морем, обходя Украину и далее через Болгарию, Сербию и Венгрию.

"Турецкий поток" или TurkStream будет транспортировать российский газ по трубопроводу под Черным морем, в обход Украины и далее через Болгарию, Сербию и Венгрию в страны Западной Европы. Сербское энергетическое агентство официально одобрило строительство сербской части "Турецкого потока" 5 марта.