Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
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Гройсман с верой в демократию отдал голос на участке в Виннице

Гройсман с верой в демократию отдал голос на участке в Виннице
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины: Владимир Гройсман верит, что выборы президента Украины пройдут по высоким демократическим стандартам.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что второй тур выборов президента продемонстрирует высокие демократические стандарты.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас приобретением является свободный демократический выбор. Я глубоко убежден в том, что и сегодня выборы пройдут по высоким демократическим стандартам", - сказал В.Гройсман журналистам после голосования в Виннице.

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

Он отметил, что сегодня все украинцы выбирают будущее, и пожелал, "чтобы будущее было счастливым, успешным, чтобы надежда каждого оправдалась".

Ранее сообщалось, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский проголосовал во втором туре на выборах президента Украины.

Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту, отмечают в МВД.

ЦИК: Выборы президента Украины проходят в штатном режиме

Президент Украины Петр Порошенко с семьей проголосовал во втором туре выборов президента Украины 21 апреля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в воскресенье принял участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и призвал украинцев прийти на избирательные участки.

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Голосование, Премьер-министр Украины, Выборы в Украине, Владимир Гройсман, Выборы 2019.
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