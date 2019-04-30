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Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ

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Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Ровенской АЭС произошел серьезный пожар. Впервые за пять лет появилось видеообращение лидера ИГИЛ. Путин надеется договориться с Зеленским о совместном гражданстве для русских и украинцев. Порошенко посетил Львов в Поливальный понедельник. Такими были главные новости понедельника, 29 апреля, в Украине и мире.

На Ровенской АЭС произошел серьезный пожар

На Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Спасатели ликвидировали пожар. Причины устанавливаются. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет.

 Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

 "В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

Порошенко во Львове

Действующий Президент Украины Петр Порошенко приехал во Львов на второй день Пасхальных праздников. Гарант вместе с первой леди Мариной Порошенко в сопровождении представителей местной власти возложил венки на могиле героев на Лычаковском кладбище и пообщался с родственниками погибших.

 В церемонии также приняли участие председатель ЛОГА Олег Синютка, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин и мэр Львова Андрей Садовый.

После этого президент вместе с первой леди отправились в Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, или "Шевченковского гая", чтобы там присоединиться к пасхальным торжествам. Присутствующие львовяне фотографировались с главой государства и время от времени скандировали: "Спасибо". Порошенко также принял участие в праздничном молебне в храме Святой Софии.

 

Отметим, согласно результатам президентских выборов, за действующего главу государства на Львовщине свои голоса отдали 62.79% избирателей. Лидером голосования Порошенко стал только там.

"Очень важными источником украинского национального духа является вера в счастливое будущее нашего государства, нашей церкви и нашего народа. На Львовщине, на Галичине никогда не теряли веру в победу",– сказал Порошенко во время выступления.

После посещения храма Глава государства с супругой присоединились к участникам гаивкових действ "Воскресение объединяет". Петр Порошенко поздравил львовян с Пасхальными праздниками и поблагодарил Львовщину за поддержку.

После этого Порошенко встретился с львовянами в центре города. Все присутствующие вместе с президентом спели украинский гимн.

Общее гражданство от Путина

Президент РФ Владимир Путин считает, что ответное заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства некоторым россиянам свидетельствует о том, что с новым украинским лидером можно договориться.

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал В.Путин, комментируя заявление В.Зеленского относительно выдачи украинских паспортов российским гражданам.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.

В.Путин считает, что таким образом эти народы станут сильнее и успешнее. При этом президент РФ убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

101 год со дня поднятия украинских флагов над Черноморским флотом

29 апреля 1918 года до 18:00 в Севастополе на линкорах, крейсерах некоторых эсминцах были спущены красные флаги и подняты украинские. Штабной корабль "Георгий Победоносец" стоял под сигналом "Обнял командование украинским Черноморским флотом. Адмирал Саблин".

После этого вышел приказ по флоту, что "все суда, портовое имущество, находящиеся в портах Крыма и на его побережье, являются собственностью УНР. Поэтому приказываю везде, где надо, поднять украинские флаги". 29 апреля Саблин прислал телеграмму в Киев о переходе Черноморского флота под юрисдикцию УНР.

Команды, которые находились под влиянием большевиков, поспешно эвакуировали свои корабли из Севастополя в Новороссийск.

День 29 апреля стал настоящим триумфом национальной воли, на долгие годы став праздником Украинского государственного флота и Днем украинского моря.

Впервые за пять лет появилось видеообращение лидера ИГИЛ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади появился в интернете.

На этой видеозаписи аль-Багдади обсуждает бои при населенном пункте Багуз – последнем оплоте боевиков в Сирии. Также он говорит о терактах на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье.

 

Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции.

Россия разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию

Власти России прорабатывают поправки в законодательство, касающиеся транзита подсанкционных украинских товаров через РФ на территорию стран Азии. До 1 июля транзит украинских товаров разрешен в Казахстан и Киргызстан.

Сообщается, что на сегодняшний день в правительстве России прорабатываются правки в законодательство, в котором регулируется транзит украинских товаров, находящихся под санкциями, путь которых лежит через территорию Российской Федерации. Дело касается тех товаров промышленных групп, которые экспортируются в страны Азии, такие как Киргизия и Казахстан.

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ИГИЛ, Гражданство РФ, Итоги дня, Главные новости, Итоги 29 апреля, Главные новости 29 апреля, Пожар на АЭС.
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