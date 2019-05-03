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Итоги 2 мая: Годовщина трагедии в Одессе и новые правила субсидий

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Итоги 2 мая: Годовщина трагедии в Одессе и новые правила субсидий
08:04 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Думская

Новости Украины: В Одессе отмечали 5 лет с трагических событий, случившихся здесь 2 мая 2014 года. С мая в Украине изменяется порядок выплаты субсидий. В Украину прибыли американские десантники. Укроборонпром подписал контракты в Турции. Парламент Британии объявил чрезвычайную экологическую ситуацию. Зеленский ответил Путину на "общее" между Украиной и РФ. Такими были главные новости четверга, 2 мая, в Украине и мире.

5 лет трагедии в Одессе

В Одессе отметили 5 лет с трагических событий, случившихся здесь 2 мая 2014 года и в результате которых по меньшей мере 48 человек погибли. В городе состоялся ряд мероприятий, в том числе и на Куликовом поле, где был расположен городок антимайдана.

На улицы Одессы 2 мая вышли 2 тысячи 500 правоохранителей. Полицейские усиленно контролировали ситуацию в городе, поэтому все прошло спокойно. Поскольку центральные улицы Одессы были перекрыты, то в городе образовались многочисленные пробки.

Утром на Куликовом поле побывали несколько пророссийских политиков – депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский. Также прошел молебен по погибшим. В основном люди клали цветы и сразу уходили прочь. По информации полиции, в акции на Куликовом поле приняли участие 200 человек.

По случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм о расследовании. Основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

Новые правила субсидий

С мая в Украине изменяется порядок выплаты субсидий и вводится дополнительный механизм контроля за должниками. Всем действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, никуда обращаться не надо.

Кому надо обратиться снова:

тем, чьи дела рассматривала Комиссия;

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

семьям, в которых с октября 2018 года произошли изменения в составе семьи;

семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.

Какая пеня за неуплату? За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 мая начнут начислять пеню. За каждый день просрочки платежа пеня будет составлять 0,01% или 3,65% за год, но общий размер пени не может превышать суммы долга. Пеню будут начислять с первого рабочего дня, который следует за последним, когда должна была внесена оплата. Поэтому советуем оплачивать все вовремя.

В Украину прибыли американские десантники

 В рамках ротации в Украину прибыли более 130 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии армии США. Американские солдаты заменят своих соотечественников в миссии по подготовке украинских военных.

"На смену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США", - говорится в сообщении.

"Большинство военнослужащих, командированных в Украину, являются лидерами, имеют многолетний опыт и способны дать достойное обучение. Я надеюсь, что это станет отличной возможностью для обмена опытом", - сказал командир 1-го батальона 502-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и командир оперативной группы "Карантана" подполковник Роберт Трейси.

Укроборонпром подписал контракты в Турции

На выставке в Стамбуле госпредприятие Спецтехноэкспорт, входящее в состав Укроборонпрома, подписало серию контрактов с турецкой компанией Aselsan по поставкам товаров военного назначения для нужд ВСУ и других подразделений силовиков.

В частности, украинская сторона планирует импортировать охладительные тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения, а также получит очередные партии средств защищенного радиосвязи УКВ-диапазона.

Зеленский ответил Путину на "общее" между Украиной и РФ

Избранный президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что между Украиной и РФ есть много общего.

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль над каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

У Зеленского заявили, что он определился с кандидатурой главы АП

В.Зеленский отметил, что запрет Россией экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий Украины, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между странами. "И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул он.

Парламент Британии объявил чрезвычайную экологическую ситуацию

Британский парламент одобрил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и объявил о чрезвычайной ситуации в окружающей среде и климате.

В документе содержится призыв принять меры для защиты окружающей среды для будущих поколений.

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Тарифы, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Субсидии, Итоги 2 мая, Главные новости 2 мая, Годовщина трагедии в Одессе.
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