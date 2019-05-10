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Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, "Бессмертный полк" в Киеве, Грицак - герой Украины, Лига Европы

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Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, "Бессмертный полк" в Киеве, Грицак - герой Украины, Лига Европы
07:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: День победы над нацизмом во Второй мировой в Киеве и Украине, награды Героя Украины от Порошенко, определены финалисты Лиги Европы УЕФА.

9 мая в Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой

В четверг, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны стал Советский Союз, напав на Польшу и оккупировав часть ее территории, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа.

В Украине 9 мая является государственным праздником, однако его формат серьезно отличается от российского Дня победы.

Так, в Украине запрещено использование коммунистической символики, а концепция официальных мероприятий направлена на развенчание исторических мифов, порожденных советской и российской пропагандой. С 2015 года украинским символом победы над нацизмом является стилизованное изображение цветка красного мака.

Как отмечали 9 мая в Киеве

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" завершилась после возложения цветов возле мемориала Вечной Славы в Киеве. Все участники шествия "Бессмертного полка", которые в этом году собрались под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство", после митинга и минуты молчания возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и оставили парк Вечной Славы.

Акция в целом прошла мирно и без столкновений, хотя отдельные общественные деятели и вступали в дискуссии с участниками мероприятия через различные идеологические взгляды. Сейчас к монументу подходят для возложения цветов посетители, которые добрались в парк самостоятельно. Кроме того, свой митинг возле мемориала проводит группа людей с религиозной символикой. Периодически из толпы раздаются лозунги: "Слава Украине!". Кроме того, заметно уменьшилось правоохранителей.

Порошенко назвал Героев Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василю Сергеевичу – главе Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Также президент присвоил звания Героя Украины посмертно полковнику Андрею Соколенко и волонтеру Дмитрию Гончаренко.

Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ

Общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Д.Гончаренко президент присвоил звание Герой Украины с вручением "Золотой Звезды" (посмертно) за "гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу ", сказано в указе президента №207/2019.

28-летний волонтер Д. Гончаренко весной 2014 г. в составе экипажа волонтерской экспедиции с гуманитарной помощью попал в плен к боевикам "ЛНР". Его расстреляли июле 2014 г. в Северодонецке, а тело выбросили в реку.

Финалисты Лиги Европы

Вчера, 9 мая состоялись полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА между испанской Валенсией и лондонским Арсеналом, а также немецким Айнтрахтом и лондонским Челси.

Лондонский Арсенал в достаточно прагматичном для себя выездном матче против испанской Валенсии добывает путевку в финал Лиги Европы в Баку.

Матч состоялся на переполненном стадионе Валенсии "Месталья".

Встреча между Челси и Айнтрахтом состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой английской клуба в серии пенальти — 4:3.

Команды забили по одному голу в основное время игры — отличились полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик и нападающий "Айнтрахта" Лука Йович. В двух дополнительных 15-минутных таймах счёт остался прежним. Серию пенальти лучше провели хозяева — 4:3.

Таким образом болельщиков ожидает два английских финала еврокубков в этом сезоне: Тоттенхэм - Ливерпуль в Лиге чемпионов и Челси - Арсенал в Лиге Европы. 

Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня 2019 года в Мадриде, а финал Лиги Европы 29 мая 2019 в Баку.

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СБУ, Лига Европы, Петр Порошенко, Вторая мировая, 9 мая, День победы над нацизмом.
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