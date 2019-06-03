Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest

Новости Украины: В Харькове активисты снесли памятник Жукову, на этно-рок фестивале Kozak Fest ураганом снесло крышу сцены, погиб один человек, Матиос созывает экстренное совещание.

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Трагедия на рок-фестивале

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля KOZAK Fest ураган сорвал крышу сцены.

"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации в данный момент не имею, кроме того, что многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя и творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (света везде нет), часть — на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", — написал у себя на странице музыкант Дмитрий Шуров.

В последствии, стало известно, что в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest (с.Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни).

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В Харькове активисты снесли бюст Жукову

В Харькове активисты ряда партий и общественных организаций в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Собравшиеся ранее перед Дворцом спорта активисты ряда партий и движений, среди которых "Национальный корпус", Фрайкор, "Правый сектор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и т.д. устроили "коридор позора" направляющимся во Дворец спорта на съезд партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

Полиция открыла уголовные производства в связи с событиями во время пикетирования объединительного съезда партии "Доверяй делам".

Заявление Кернеса на съезде партии

Городской голова Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры Украины с Российской Федерацией.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - сказал Кернес, выступая на объединительном съезде партии в Харькове в воскресенье.

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - сказал политик.

Матиос созывает экстренное совещание

Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео на котором Румыния, аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого то и якобы слабое) - Есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

В РФ решили подсчитать "убытки" Крыма от Украины

Государственная дума России объявила тендер на сайте госзакупок касательно выполнения так называемого исследования для "оценки ущерба", который был нанесен Крыму в период с 1991 по 2014 годов, то есть в тот период, когда аннексированный полуостров находился под контролем Украины.

Отмечается, что после проведения исследования, Госдума РФ хочет увидеть "сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России".

Бой Энтони Джошуа - Энди Руис

Утром 2 июня (время киевское) Энди Руис сенсационно выиграл бой против Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Смотреть полное видео чемпионского боя:

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF Александр Усик прокомментировал поединок между Руисом и Джошуа где неожиданную победу одержал первый боксер.

"Я не знаю как это комментировать но это было что-то. Внезапная смена соперников оказала психологическое влияние на Джошуа. Это является фактом.

Думаю он легко победит в следующем бою", - заявил Усик в интервью после боя.