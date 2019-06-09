Итоги дня 8 июня: Ряд партий представили своих кандидатов, Молдову признали "захваченным государством"

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Первая двадцатка партии "Голос" Вакарчука
На съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.
Список возглавит Святослав Вакарчук.
Также в первую десятку попали:
Во второй десятке списка партии "Голос":
Первая десятка партии "Сила и честь" Смешко
Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко объявил первую десятку избирательного списка, с которым партия идет на внеочередные парламентские выборы.
Список возглавит сам Смешко.
Также в список включены:
Кандидаты от "Самопомочи" Садового
Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый призвал антикоррупционные организации проверить кандидатов в народные депутаты от партии.
Также он просит общественность оценить кандидатов от "Самопомочи". Под фамилией каждого кандидата можно оставить свои замечания и предложения.
В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:
Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова.
Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
Александра Дрик – одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.
Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета.
Оксана Сыроид – вице-спикер парламента.
Виталий Фыдрын – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.
Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич".
Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".
Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи".
Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.
Игорь Косован – проповедник, пастор.
Роман Семенуха – народный депутат Украины.
Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни.
Олег Лаврик – народный депутат Украины.
Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".
Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета.
Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи".
Любомир Зубач – народный депутат Украины.
Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете.
Руслан Сидорович – народный депутат Украины.
Будет ли объединение Гриценко с Саакашвили?
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко инициировал создание единой команды для участия в выборах в Верховную Раду с "Рухом новых сил" (РНС) Михеила Саакашвили и интересуется мнением избирателей по этому поводу.
"Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах – будет полезно Украине?", - написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук.
В настоящее время "Гражданская позиция" объединилась в единую команду с тремя партиями – "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Ридна краина" (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).
Парламент Молдовы официально признал страну "захваченным государством"
Молдавские депутаты на экстренном заседании парламента 8 июня 61 голосом "за" признали Молдову "захваченным государством".
Депутаты в субботу избрали руководство парламента и намерены утвердить правительство, но Конституционный суд безотлагательно признал избрание неконституционным, как и еще непринятые парламентом законы и постановления.
Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня. Однако президент Молдовы Игорь Додон отказался распускать парламент, заявив, что имеет такое право, но не обязан сделать это.