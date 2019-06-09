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Воскресенье, 09.06.2019
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Итоги дня 8 июня: Ряд партий представили своих кандидатов, Молдову признали "захваченным государством"

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Итоги дня 8 июня: Ряд партий представили своих кандидатов, Молдову признали "захваченным государством"
09:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Накануне досрочных парламентских выборов, которые назначены на 21 июля 2019 года, партии "Голос", "Самопомич", "Гражданская позиция" и "Сила и честь" представили своих кандидатов, депутаты признали Молдову "захваченным государством".

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Первая двадцатка партии "Голос" Вакарчука

На съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.

Список возглавит Святослав Вакарчук.

Также в первую десятку попали:

  • экономист Юлия Клименко;
  • предприниматель, представитель IT-сверы Ирина Рудык;
  • коммуникационщик Ярослав Железняк;
  • антикоррупционная активистка Александра Устинова,
  • юрист Олег Макаров;
  • антикоррупционер Ярослав Юрчишин;
  • журналист Сергей Рахманин;
  • активистка, чиновница Соломия Бобровская;
  • экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина.

 

Во второй десятке списка партии "Голос":

  • юрист Александр Курдыдык;
  • экономист Владимир Цабаль;
  • юрист Андрей Осачук;
  • воин АТО, "киборг" Роман Костенко;
  • экс-глава Украинской галицкой партии Роман Лозинский;
  • эксперт в сфере образования Инна Совсун;
  • юрист Леся Василенко;
  • предприниматель, представитель Курултая Рустем Умеров;
  • экономист Алина Свидерская;
  • воин АТО Андрей Шараскин.

Первая десятка партии "Сила и честь" Смешко

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко объявил первую десятку избирательного списка, с которым партия идет на внеочередные парламентские выборы.

Список возглавит сам Смешко.

Также в список включены:

  • народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник;
  • председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров;
  • народный депутат из фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко;
  • экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана;
  • ученый, экс-заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга Романюк;
  • доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий;
  • народный депутат из фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко;
  • генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор Национального института обороны Владимир Тимошенко;
  • бывший председатель Гостаможслужбы, экс-заместитель руководителя ГФС Анатолий Макаренко.

Кандидаты от "Самопомочи" Садового

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый призвал антикоррупционные организации проверить кандидатов в народные депутаты от партии. 

Также он просит общественность оценить кандидатов от "Самопомочи". Под фамилией каждого кандидата можно оставить свои замечания и предложения.

В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:

Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова.

Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.

Александра Дрик – одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.

Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета.

Оксана Сыроид – вице-спикер парламента.

Виталий Фыдрын – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.

Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич".

Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".

Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи".

Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.

Игорь Косован – проповедник, пастор.

Роман Семенуха – народный депутат Украины.

Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни.

Олег Лаврик – народный депутат Украины.

Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".

Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета.

Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи".

Любомир Зубач – народный депутат Украины.

Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете.

Руслан Сидорович – народный депутат Украины.

Будет ли объединение Гриценко с Саакашвили?

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко инициировал создание единой команды для участия в выборах в Верховную Раду с "Рухом новых сил" (РНС) Михеила Саакашвили и интересуется мнением избирателей по этому поводу.

"Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах – будет полезно Украине?", - написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В настоящее время "Гражданская позиция" объединилась в единую команду с тремя партиями – "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Ридна краина" (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

Парламент Молдовы официально признал страну "захваченным государством"

Молдавские депутаты на экстренном заседании парламента 8 июня 61 голосом "за" признали Молдову "захваченным государством". 

Депутаты в субботу избрали руководство парламента и намерены утвердить правительство, но Конституционный суд безотлагательно признал избрание неконституционным, как и еще непринятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня. Однако президент Молдовы Игорь Додон отказался распускать парламент, заявив, что имеет такое право, но не обязан сделать это.

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Все по теме:

Молдова, Список кандидатов, Парламентские выборы в Украине 2019, Партия Голос, Итоги дня 8 июня, Главные новости 8 июня, Партия Самопомич, Партия Гражданская позиция, Партия Сила и честь, Захваченное государство.
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