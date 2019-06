ЕС призывает оперативно расследовать убийство журналиста Комарова

Сегодня Представительство ЕС в Украине опубликовало в Twitter заявление, в котором призывает оперативно расследовать убийство черкасского журналиста Вадима Комарова.

"Мы расстроены смертью господина Комарова, журналистов-расследователей из Черкасс, на которого напали в мае 2019 года. Надеемся, что власти оперативно и тщательно расследует это нападение и привлечет виновных к ответственности" - говорится в заявлении в Twitter.

Представительство ЕС в Украине заявило, что "Уважение к свободе СМИ является одной из ценностей, которые разделяют ЕС и Украина".

We are saddened by death of V.Komarov, an investigative journalist from Cherkasy, who was attacked this May. We expect authorities to swiftly+thoroughly investigate this attack+bring those responsible to justice. Respect of media freedoms is one of values shared by EU and UA.

