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ЕС призывает оперативно расследовать убийство журналиста Комарова

ЕС призывает оперативно расследовать убийство журналиста Комарова
17:04 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Представительство ЕС в Украине призвало к тщательному расследованию убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Сегодня Представительство ЕС в Украине опубликовало в Twitter заявление, в котором призывает оперативно расследовать убийство черкасского журналиста Вадима Комарова.

"Мы расстроены смертью господина Комарова, журналистов-расследователей из Черкасс, на которого напали в мае 2019 года. Надеемся, что власти оперативно и тщательно расследует это нападение и привлечет виновных к ответственности" - говорится в заявлении в Twitter.

Представительство ЕС в Украине заявило, что "Уважение к свободе СМИ является одной из ценностей, которые разделяют ЕС и Украина".

Как сообщалось ранее, черкасский журналист Вадим Комаров умер в ночь на четверг 20 июня. Он находился в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.

В ОБСЕ шокированы убийством украинского журналиста Комарова

Полиция Черкасской области заявила, что отрабатывает три основные версии убийства Комарова.

Напомним, что вчера Нацполиция опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Комарова

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Журналисты, ЕС, Убийство, Расследование, Вадим Комаров.
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