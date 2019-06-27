Итоги дня 26 июня: ПАСЕ возвращает РФ, обыски в Минобороны, номер партий в бюллетене

Новости Украины: В ПАСЕ поддержали возвращение РФ без санкций, ГБР провело обыски в Минобороны, состоялась жеребьевка номеров партий в бюллетене, в Станице Луганской прошел отвод войск.

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РФ вернули в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонила все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом. За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

Подробная картина голосования, представленная на сайте ПАСЕ, выглядит так:

Франция (за - все 16 делегатов),

Испания (5 - за),

Италия (12 - за, 1 - воздержался),

Норвегия (5 - за),

Австрия (5 - за),

Словакия (3 - за, 1 против),

Португалия (3 - за, 1 - против),

Сербия (5 - за),

Турция (10 - за),

Азербайджан (6 - за),

Швейцария (4 - за, 1 - против),

Германия (11 - за, 2 - против),

Молдова (2 - за, 1 - против),

Чехия (2 - за, 1 - против, 1 - воздержался),

Армения (3 - за, 1 - против),

Нидерланды (5 - за, 2 - против),

Польша (9 - против, 1 - за),

Литва (4 - против),

Латвия (3 - против),

Эстония (3 - против),

Великобритания (8 - против, 2 - за, 3 - воздержались),

Швеция (4 - против, 1 - за),

Украина (10 - против),

Грузия (5 - против).

Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований:

отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе авиалайнера MH17;

приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Обыски у должностных лиц Минобороны

Государственное бюро расследований провело около 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ.

По предварительным данным, говорит директор ГБР Роман Труба, эта преступная деятельность нанесла государству около 100 млн грн убытков.

Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

Бывший внештатный советник пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощник министра обороны, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков сообщил, что в результате проведения обыска у него дома в среду был изъят старый флеш-накопитель и два черновика со справками Министерства обороны.

"Нашли какую-то флешку. Судя по тому, что она на, по моему, 64 Мб, этой флешке, наверное, лет 15. И какие-то два черновика. И все", - сказал Бирюков журналистам у своего дома в Киевской области после проведения обыска, отвечая на вопрос, изъяли ли у него что-то после обыска.

На вопрос, что содержится в изъятой флешке, он сказал: "Что там, я не знаю. Может, семейные фотографии. Ее посмотреть уже невозможно, она нерабочая. Но они радостно нашли единственную в доме флешку и ее, соответственно, изъяли. В черновиках были какие-то справки Министерства обороны, которые я заказывал, потому что являлся советником министра обороны".

Порядковые номера партий в бюллетене

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов.

Порядковые номера партий в бюллетене будет выглядеть следующим образом:

Жеребьевка проходила в два этапа - технический и основной. Технический этап определил очередность участия представителей политсил в основном этапе жеребьевки.

Однако, как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сейчас на рассмотрении в судах находятся дела о регистрации двух партий - "Рух нових сил" и "Коммунистическая партия", а поэтому дальнейшие решения судов могут повлиять на проведенную жеребьевку.

На территории Станицы Луганской состоялся отвод украинских войск

Около полудня был совершен отвод войск ВСУ от позиции, которая находилась вблизи КППВ "Станица Луганская".

Представители ОБСЕ, которые наблюдали за процессом отвода солдат, были по две стороны "баррикад". После сигнала украинские войска отступили от указанных позиций. За этим также наблюдал и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.

Отмечается также, что это первый этап отвода войск от окраин Станицы. пока неизвестно, действительно ли отступили от занятых позиций сторона противника.

Процедура отвода будет длиться 27 и 28 июня. Дополнительное время дадут на официальное заявление о разведение сил и проведение инспектирования СММ ОБСЕ, а также объявление результатов процедуры отвода.