Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей

Новости Украины: Потепления отношений между США и КНР, США и Турцией на саммите G20, Путин выразил позицию по украинским морякам с сохранением нормандского формата. Новые подробности отравления Скрипалей.

Двухдневный саммит G20 подошел к концу

США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта. Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

Американский президент назвал "великолепной" встречу с китайским коллегой, которая длилась почти полтора часа.

Китайское информагентство "Синьхуа" сообщает, что США обещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР.

США и Китай уже год ведут ожесточенную торговую войну друг против друга, которая не только негативно сказывается на экономике обеих стран, но и тормозит глобальный экономический рост.

Кроме этого, власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России систем ПВО С-400, заявил в субботу в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - цитируют слова Эрдогана турецкие СМИ. Главы стран "большой двадцатки" выразили готовность принимать шаги для решения геополитических проблем, которые мешают экономическому росту, говорится в декларации, опубликованной в субботу по итогам двухдневного саммита G20 в Осаке. При этом лидеры стран G20 считают, что "темпы глобального экономического роста начинают стабилизироваться, и они, как ожидается, постепенно вырастут позднее в этом году и также в 2020 году". G20 подтвердила обязательства по применению недавно дополненных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними провайдеров для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. ЕС завершил переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Южной Америки. Об этом на саммите G20 в Японии заявила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстром. Впрочем, это соглашение еще должны принять страны ЕС и Европарламент. Это будет непросто, ведь против этого соглашения в ЕС выступает мощное аграрное лобби, в частности - профсоюз фермеров ЕС. Они опасаются резкого роста импорта говядины. Такое опасение разделяет и правительство Франции. Экологические организации также выступают против, утверждая, что соглашение может усилить вырубку лесов в Южной Америке. Чтобы немного их успокоить, соглашение содержит упоминание о Парижское соглашение об изменении климата, а также имеет специальный раздел о сохранении лесов и трудовые права.

Обсуждения в Осаке Украины без самой Украины

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Осаке договорились о сохранении "Нормандского формата" для урегулирования в Украине, российский лидер готов к проведению "нормандского саммита".

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель.

Президент РФ подчеркнул: "Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства касательно военнопленных украинских моряков.

«Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине», - сказал Путин.

Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, и президент РФ дал по этому вопросу "необходимые разъяснения".

"Эта тема (освобождение украинских моряков, - ред.) затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал пресс-секретарь Путина Песков.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко назвал "тревожным звонком", что на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии украинская тематика обсуждалась без участия Киева.