Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)

Запросы "Конституція України", "День Конституции" (более 120 тыс. поисков)
28 июня в Украине отмечают День Конституции, который является государственным праздником.
Запросы "Купюра 1000 грн", "Вернадський" (более 70 тыс поисков)
Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.
Запрос "День молодежи" (более 50 тыс. поисков)
Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник - День молодежи.
Запросы "ПАСЕ", "ПАРЄ", "Паре" (более 40 тыс. поисков)
26 июня ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возобновление участия делегации из РФ.
Запрос "Лудогорец – Шахтёр Донецк" (более 20 тыс. поисков)
Шахтер провел первый товарищеский матч на сборах в Германии.
Запрос "ЦВК" (более 10 тыс. поисков)
Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов.
Запрос "Алла Покровская" (более 10 тыс. поисков)
На 82-м году жизни скончалась знаменитая советская и российская актриса театра и кино, мать Михаила Ефремова Алла Покровская.
Запрос "Аргентина Венесуела" (более 10 тыс. поисков)
Во втором четвертьфинальном матче Копа Америки-2019 путевку в следующий этап разыграли Аргентина и Венесуэла.
Запрос "Артем Семеніхін" (более 10 тыс. поисков)
В Конотопе, Сумской области, произошло покушение на убийство бывшего мэра города Артема Семенихина, он находится сейчас в реанимации.
Запрос "Брифинг Зеленского" (более 5 тыс. поисков)
Владимир Зеленский на брифинге выразил возмущение работой МИД Украины в ситуации с украинскими моряками.
Запрос "Алина Гросу" (более 5 тыс. поиков)
Певица Алина Гросу вышла замуж.
Запрос "Фирташ" (более 5 тыс. поисков)
Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
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