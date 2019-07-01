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Понедельник, 01.07.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)
13:54 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 24 по 30 июня 2019 года.

Запросы "Конституція України", "День Конституции" (более 120 тыс. поисков)

28 июня в Украине отмечают День Конституции, который является государственным праздником.

Запросы "Купюра 1000 грн", "Вернадський" (более 70 тыс поисков)

Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

Запрос "День молодежи" (более 50 тыс. поисков)

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник - День молодежи.

Запросы "ПАСЕ", "ПАРЄ", "Паре" (более 40 тыс. поисков)

26 июня ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возобновление участия делегации из РФ.

Запрос "Лудогорец – Шахтёр Донецк" (более 20 тыс. поисков)

Шахтер провел первый товарищеский матч на сборах в Германии.

Запрос "ЦВК" (более 10 тыс. поисков)

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов.

Запрос "Алла Покровская" (более 10 тыс. поисков)

На 82-м году жизни скончалась знаменитая советская и российская актриса театра и кино, мать Михаила Ефремова Алла Покровская.

Запрос "Аргентина Венесуела" (более 10 тыс. поисков)

Во втором четвертьфинальном матче Копа Америки-2019 путевку в следующий этап разыграли Аргентина и Венесуэла.

Запрос "Артем Семеніхін" (более 10 тыс. поисков)

В Конотопе, Сумской области, произошло покушение на убийство бывшего мэра города Артема Семенихина, он находится сейчас в реанимации.

Запрос "Брифинг Зеленского" (более 5 тыс. поисков)

Владимир Зеленский на брифинге выразил возмущение работой МИД Украины в ситуации с украинскими моряками.

Запрос "Алина Гросу" (более 5 тыс. поиков)

Певица Алина Гросу вышла замуж.

Запрос "Фирташ" (более 5 тыс. поисков)

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

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4. Мстители: Финал

5. Люди в черном. Интернэшнл

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1. Чорнобиль

2. Большая маленькая ложь

3. Ривердейл

4. Дневники вампира

5. Игра престолов

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ПАСЕ, День Конституции, День молодежи, Google Поиск, Google Тренды, Кубок Америки-2019, Google тренды недели, Алла Покровская.
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