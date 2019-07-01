Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына

Новости Украины: В Украине готовятся к началу военных учений "Sea Breeze-2019", Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх, в ЕС остается открытым вопрос назначения топ-чиновников, Трамп совершил историческую встречу с Ким Чен Ыном.

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО для участия в учениях "Sea Breeze-2019".

30 июня в Одессе приземлились военные самолеты НАТО - Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas. Они доставили снаряжение и первых участников международных учений Sea Breeze 2019.

Sea Breeze - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступает и США. Учения Sea Breeze 2019 начнутся 1 июля.

Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх.

30 июня в Минске завершились Европейские игры-2019. Украинские спортсмены завоевали 51 медаль, что позволило финишировать на итоговом третьем месте в медальном зачете.

Больше всего медалей добыли наши легкоатлеты — 32 медали из 51-й общей на их счету.

Самым титулованным в составе Украины стал гимнаст Олег Верняев, на счету которого одно золото и два серебра. Также четверо легкоатлетов завоевали по две золотых медали — Даниил Даниленко, Евгений Гуцол, Станислав Сеник и Алексей Поздняков.

Саммит ЕС по назначению топ-чиновников приостановлен.

Как ожидалось, 30 июня на саммите в Брюсселе должно было состояться назначение высших руководителей институтов ЕС. Однако, глава ЕС Дональд Туск прервал саммит для новых консультаций с руководителями государств-членов.

"Европейский совет приостановлен его председателем. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров", - написал пресс-секретарь в своем Twitter.

Саммит ЕС, и без того опаздывающий от объявленного графика из-за сложных консультаций в течение воскресенья, зашел в очередной тупик в дискуссиях о том, кто должен стать главой Европейской комиссии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым.

"Мы собрались на внеочередное заседание. Это будет непростая консультация",- сказала канцлер ФРГ журналистам. Прямая трансляция выступления идет на сайте Еврокомиссии.

По словам Меркель, участники саммита "постараются действовать конструктивно". Тем не менее, она уверена, что саммит затянется. "Он будет длиться какое-то время",- сказала канцлер ФРГ.

Европейские лидеры уже предпринимали попытку на плановом саммите 20-21 июня согласовать вопрос о кандидатах на руководящие должности, но договориться не удалось.

"Никакое большинство не сформировалось по какому-либо из кандидатов. Европейский совет согласился, что необходимо прийти к такой группе назначений, которая бы отражала разнообразие ЕС. Мы соберемся снова 30 июня. Тем временем я продолжу мои консультации, в частности, с Европейским парламентом", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск после безуспешной дискуссии в ночь на 21 июня.

Дональд Трамп совершил историческую встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства.

Таким образом Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию КНДР.

Ранее Северную Корею посещали бывшие президенты США - Джимми Картер в 1994 и 2010 гг. и Билл Клинтон - в 2009 году. - после того, как оба покинули свои посты.

После того, как Трамп перешел через границу КНДР, оба вернулись на территорию Южной Кореи.

Ким Чен Ын шаг Трампа через демаркационную линию назвал "историческим моментом". В свою очередь Трамп отметил, что "Переступить эту черту было большой честью" и заявил, что приглашает Кима посетить Вашингтон.

"Я приглашаю его в Белый дом прямо сейчас", заявил Трамп перед тем, как пожать руку Ыну.

Ранее ни один из северокорейских лидеров никогда не посещал США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сегодняшняя встреча с президентом США Дональдом Трампом открывает возможность диалога в будущем.