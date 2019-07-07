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Ивана Купала 2019: в Пирогово прошел купальский фестиваль
Ивана Купала 2019: в Пирогово прошел купальский фестиваль

Ивана Купала 2019: в Пирогово прошел купальский фестиваль

Ивана Купала 2019: в Пирогово прошел купальский фестиваль
16:50 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Ивана Купала в Национальном музее архитектуры и быта проводится регулярно.

На территории Национальном музее архитектуры и быта Пирогово в Киеве в субботу, 6 июля, состоялись гуляния в честь традиционного народного праздника Ивана Купала.

Гостей гуляний, которые традиционно проводятся в Пирогово, ожидал купальский фестиваль с театральным обрядовым действом во главе с Купалом и Мареной, выступления фольклорных коллективов, народные танцы, ярмарка народных ремесел, где можно было приобрести сувенирную атрибутику.

7 июля в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала, который символизирует рождение летнего солнца – Купала. У праздника древние языческие корни: изначально праздник в честь Солнца отмечался в день Летнего солнцестояния, а после введения христианства, к нему приурочили праздник Рождества Иоанна Крестителя, который по старому стилю отмечался 24 июня. Теперь праздник приходится на 7 июля.

С самого утра в этот день принято искупаться в водоеме, так как считается, что вода в этот день несет очищение, как душе, так и телу.

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Пирогово, Ивана Купала 2019, Национальный музей архитектуры и быта.
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