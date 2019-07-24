Выборы в Верховную Рауду Украины
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Среда, 24.07.2019
Итоги 23 июля: ЦИК ведет подсчет голосов, вердикт Грибу, расследование убийства Шеремета, новый премьер Великобритании, новый глава Пентагона
Итоги 23 июля: ЦИК ведет подсчет голосов, вердикт Грибу, расследование убийства Шеремета, новый премьер Великобритании, новый глава Пентагона
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Итоги 23 июля: ЦИК ведет подсчет голосов, вердикт Грибу, расследование убийства Шеремета, новый премьер Великобритании, новый глава Пентагона

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Итоги 23 июля: ЦИК ведет подсчет голосов, вердикт Грибу, расследование убийства Шеремета, новый премьер Великобритании, новый глава Пентагона
07:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЦИК продолжает подсчет голосов на парламентских выборах. В РФ признали "законным" вердикт Павлу Грибу. Глава Нацполиции доложил Президенту о расследовании убийства Павла Шеремета. Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Новым главой Пентагона стал Марк Эспер.

ЦИК продолжает подсчет голосов на внеочередных выборах в ВРУ.

По состоянию на 20:40 23 июля ЦИК обработала 98,34 % электронных протоколов. 

За партию «Слуга народа» проголосовали 43,14% избирателей (6 млн 160 тыс. 933 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,03% (1 млн 861 тыс. 597 голосов), ВО «Батькивщина» - 8,18% (1 млн 168 тыс. 449 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,12% (1 млн 159 тыс. 991 голос), «Голос» - 5,84% (834 тыс. 143 голоса). За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

На этом этапе правоохранители получили сообщение от неизвестных о минировании здания Центральной избирательной комиссии.

Дело политзаключенного Павла Гриба.

Военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключённому Павлу Грибу, осужденному в России к шести годам колонии общего режима.

МИД Украины выразил решительный протест России в связи с решением по делу Павла Гриба и призвал мировое сообщество осудить неправомерный шаг Москвы.

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Президент провел брифинг по раскрытию убийства Павла Шеремета.

Глава Нацполиции доложил Зеленскому информацию по расследованию убийства журналиста Шеремета.

В частности он напомнил о мотивах совершения преступления, которые отрабатываются следствием, сообщил, что правоохранители проверяли возможную связь этого преступления с рядом других резонансных преступлений, совершенных в Киеве в тот период – убийства, подрывы автомобилей, взрывы, вследствие которых погибли высокопоставленные сотрудники силовых структур. 

По окончанию брифинга Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

В Великобритании завершился подсчет голосов за нового председателя Консервативной партии.

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран во вторник премьер-министром Великобритании.

Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии. Явка составила 87,4%.

Новый премьер-министр Великобритании сделал первое заявление, пообещав завершить Brexit 31 октября.

Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи.

Новым министром обороны США стал Марк Эспер.

Сенат США во вторник проголосовал за утверждение Марка Эспера главой Пентагона, закрыв многомесячную вакансию, возникшую с уходом Джейса Мэттиса.

Марк Эспер - ветеран армии США. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате Сената, возглавлял стратегический исследовательский институт Heritage Foundation.

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США, Великобритания, РФ, ЦИК, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Павел Гриб, Парламентские выборы 2019, Марк Эспер.
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