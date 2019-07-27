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Суббота, 27.07.2019
Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
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Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера

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Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
07:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Результаты парламентских выборов. Увольнение Кличко. Обыски в двух судах. Встреча Зеленского с Сонландом и Волкером.

ЦИК закончила подсчет голосов

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. На Телеграфе вы можете посмотреть все результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.

Судьба Кличко 

Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента об освобождении Виталия Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман позже заявил, что Кабмин рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

В свою очередь Киевский городской голова Виталий Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Мэр считает, что "разделение должностей и введение в столице двоевластия является антиконституционным".

"Так, сейчас пытаются жонглировать статьями Основного закона, закона о столице", - сказал Кличко и напомнил, что Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом о столице.

Также Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1" и намерены защищать в суде свою честь и достоинство.

Зеленский, Сонланд и Волкер

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне операции Объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств возле Станицы Луганской.

Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе Гордон Сондленд объяснил важность поддержки Украины международным сообществом.

”Посол Сондленд: Имел честь встретиться с моим хорошим другом Владимиром Зеленским. США и ЕС объединились, чтобы поддержать Украину и выступить против оккупации Крыма Россией, ее агрессии на востоке, манипуляций энергетикой Украины и задержания военнослужащих. Безопасная Украина - Безопасная Европа”, - говорится в сообщении Посольства США в Украине.

 

Курт Волкер после встречи с президентом Украины, посетил район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Во время визита господин Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. В частности, состоялся брифинг Командующего ОС по текущей ситуации с безопасностью в районе проведения ООС. Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", - сообщает в пятницу вечером пресс-центр ООС.

НАБУ провела обыски в двух судах Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК) и Суворовском районном суде Одессы.

Как известно, на брифинге руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

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Виталий Кличко, ЦИК, НАБУ, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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