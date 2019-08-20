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"Гетманская столица" приглашает гостей на большой концерт

"Гетманская столица" приглашает гостей на большой концерт
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Украины:В национальном историко-культурном заповеднике "Гетманская столица" состоится большой концерт "Viva Батурин".

Концерт посвящается 350-й годовщине основания в городе гетманской резиденции и 10-летию открытия после реставрации Дворца Кирилла Разумовского.

Об этом сообщается на странице события в Facebook.

"Концерт "Viva Батурин!" состоится 23 августа 2019 года, в День Флага Украины, на территории дворцово-паркового ансамбля гетмана Кирилла Разумовского, с целью празднования на высоком художественном уровне двух значимых дат для истории Батурина и нашего государства: 350-й годовщины основания гетманской резиденции в Батурине и 10-й годовщины со дня открытия для посещения единственного гетманского дворца на территории Украины после реставрации 2003-2009 гг.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в концерте примут участие популярные украинские группы и исполнители: "Антитела", "Ot Vinta", Кристина Соловей. Ведущий мероприятия - Сергей Притула.

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Вход на концерт - свободный.

"Творческий замысел концерта призван раскрыть главный месседж: Батурин - это сердце Гетманщины! Батурин дает понимание Украины, ее величия и ее трагедий, утверждает ее способность к возрождению", - подчеркивается в анонсе мероприятия.

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Концерт, Заповедник, Viva Батурин, Гетманская столица.
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