Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (02.09 - 08.09)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google. Также, предлагаем список топ-запросов по персонам, фильмам, сериалам, тв-шоу.
ТОП-ЗАПРОСЫ ЗА НЕДЕЛЮ
02.09.2019 - 08.09.2019
Крепостная 2
З днем ангела Наталії
Шуфутинский
Обмен пленными
Произошел обмен политзаключенных Украины и России: как это было (Фото, Видео)
Сербия Португалия
Ураган Дориан
Прислів'я про мову
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Михаил Шуфутинский
Олег Сенцов
Евгений Коноплянка
Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка стал игроком донецкого Шахтера.
Владимир Цемах
Савик Шустер
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Оно 2
Однажды в Голливуде
Джон Уик 3
Хорошие мальчики
Игра в прятки
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Крепостная 2
Капитанша 2 сезон
Психологини 2 сезон
Жуки
Острые козырьки
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
Танці з зірками 2019
"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу после 3 эфира (Видео)
МастерШеф 2019
Топ-модель по-українськи
Зважені та щасливі 9 сезон
Дом 2